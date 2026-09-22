Un gendarme algérien retrouvé mort dans une ferme en Tunisie : l’issue tragique d’une crue frontalière

Une tragédie aux circonstances singulières mobilise les secours des deux côtés de la frontière algéro-tunisienne. Dimanche dernier, la fureur des eaux a surpris deux éléments de la Gendarmerie nationale algérienne en pleine mission, les balayant depuis le territoire national jusqu’au sol tunisien.

L’un des deux militaires gît désormais sans vie près de Kasserine, tandis qu’un dispositif impressionnant s’active sans relâche dans le lit des rivières pour retrouver son coéquipier.

Emporté par les eaux, un gendarme algérien retrouvé mort… en Tunisie

Les précipitations diluviennes tombées ce week-end ont transformé les ruisseaux frontaliers en torrents dévastateurs. L’épisode météo violent a rapidement piégé les deux militaires algériens. C’est un riverain de la région d’Aïn Defla, rattachée à la délégation de Haïdra dans la wilaya de Kasserine, qui a fait la macabre découverte dimanche. Il a aperçu le corps sans vie du gendarme à l’intérieur de sa propriété bordant l’oued Es-Sery.

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Les premiers éléments d’information confirment la violence du ruissellement. La puissance du courant a charrié les deux hommes sur plusieurs kilomètres au travers de la ligne frontière. « Les opérations de recherche et de ratissage ont repris lundi matin. Après l’hypothèse que les eaux des oueds les ont emportés dimanche depuis les terres algériennes vers la Tunisie ». Indique une source locale au sein de la direction des forêts de Kasserine. Les équipes concentrent leurs efforts autour de cet oued Es-Sery pour retracer la trajectoire exacte de la crue et retrouver la seconde victime.

Un deuxième gendarme disparu : les équipes de secours coordonnées face aux intempéries à la frontière

L’urgence de la situation a déclenché une solidarité transfrontalière immédiate. Les secours tunisiens et algériens ont déployé un impressionnant dispositif humain pour passer au peigne fin chaque mètre carré du secteur. Vingt-quatre agents des forêts issus des subdivisions de Thala et Haïdra prêtent main-forte aux brigades spécialisées de la Protection civile tunisiennes. Épaulées sur le terrain par les unités de la Garde nationale et de la Sûreté nationale.

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Face à l’ampleur du drame, des détachements de la Protection civile algérienne ont également franchi la ligne frontalière pour prêter main-forte aux secours locaux. Ensemble, les équipes arpentent sans relâche les zones marécageuses, le lit de l’oued et les berges encombrées de débris. La coordination entre les deux nations s’organise avec précision pour ne laisser aucune zone d’ombre dans ce secteur rural particulièrement difficile d’accès.

De violentes précipitations à l’origine de la montée subite des oueds

Ce drame fait suite à un épisode pluvieux d’une rare intensité qui a balayé plusieurs wilayas de l’est du pays. La wilaya de Tébessa, directement limitrophe du territoire tunisien, a enregistré des cumuls de pluie importants en peu de temps. Ces précipitations massives ont provoqué le débordement soudain de plusieurs cours d’eau et déclenché de puissantes coulées de boue.

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Du côté tunisien, la région de Kasserine a subi des intempéries d’une ampleur similaire durant tout le week-end. Gonflant le débit des rivières réceptrices. enfin, les autorités des deux pays maintiennent leur présence sur le terrain. Afin de poursuivre les recherches du gendarme porté disparu et sécuriser les abords des oueds toujours en crue.