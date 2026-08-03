Gen Z et cybersécurité : la génération la plus connectée est aussi la plus vulnérable

Grandir avec un smartphone en main ne protège pas des pirates. C’est, en substance, le constat brutal que dresse une étude publiée le 29 juillet dernier par le centre de recherche de Kaspersky, conduite auprès de 7 200 personnes réparties dans 18 pays. Résultat : plus de la moitié des jeunes de la Gen Z (52 %) déclarent avoir déjà subi une cyberattaque visant leurs appareils, leurs comptes ou leurs données personnelles. Une statistique d’autant plus frappante que cette génération est, de loin, la plus présente en ligne.

La Gen Z, championne du temps en ligne mais dernière en matière de protection

Aucune autre génération ne passe autant de temps connectée. 57 % des jeunes Gen Z vivent davantage en ligne qu’hors ligne, et 67 % d’entre eux désignent le smartphone comme leur appareil principal pour accéder à Internet. Cette immersion permanente s’accompagne d’un sentiment fort de maîtrise, près de six répondants sur dix (59 %) se disent à l’aise dans l’environnement numérique.

Seulement 28 % estiment posséder des compétences numériques réellement avancées. L’écart entre la confiance ressentie et les connaissances concrètes en matière de sécurité est là, béant. Et il se traduit directement dans les comportements.

Seuls 27 % des membres de la Gen Z installent un antivirus sur leur téléphone, un taux inférieur à celui de toutes les autres générations interrogées. Ils sont également moins enclins à renouveler régulièrement leurs mots de passe. Autrement dit, les appareils qui concentrent le plus d’informations sensibles de leur vie sont aussi les moins sécurisés.

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Comptes piratés, données volées : les conséquences déjà bien réelles

Les chiffres sur les victimes parlent d’eux-mêmes. Parmi les 52 % de jeunes ayant subi une attaque, 17 % ont vu un compte sur les réseaux sociaux compromis et 12 % ont perdu l’accès à un compte de jeu vidéo. Des incidents qui peuvent sembler anodins, mais qui ouvrent souvent la porte à des dommages bien plus graves.

Un smartphone piraté, c’est bien plus qu’un appareil inutilisable. C’est une passerelle vers des photos personnelles, des pièces d’identité numérisées, des accès bancaires, des boîtes mail et des profils sur les réseaux sociaux. Or, 38 % des jeunes Gen Z considèrent leurs photos et documents personnels stockés sur mobile comme des données critiques, et 30 % accordent la même importance à leurs mots de passe et identifiants.

Malgré cette conscience de la valeur de ces informations, seuls 28 % d’entre eux sauvegardent régulièrement les données de leur smartphone. La protection reste donc largement insuffisante face à l’exposition réelle.

« La Gen Z a grandi avec le numérique, et les services en ligne leur semblent souvent intuitifs et familiers. Mais la familiarité ne doit pas être confondue avec l’expertise en matière de sécurité », déclare Irina Ermilova, Vice-Présidente de la gestion des produits grand public chez Kaspersky. « Savoir naviguer avec aisance dans des applications, des plateformes et des appareils ne signifie pas nécessairement savoir identifier les arnaques, gérer ses mots de passe de manière sécurisée ou protéger ses données personnelles. »

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Intégrer la cybersécurité au quotidien numérique, la seule vraie réponse

Face à cette réalité, Kaspersky défend une approche différente de la cybersécurité : en faire une pratique quotidienne, intégrée aux habitudes numériques, plutôt qu’un simple réflexe après un incident. L’éditeur recommande notamment de s’appuyer sur une solution de protection complète, comme Kaspersky Premium, capable de sécuriser aussi bien les smartphones, devenus l’appareil principal de nombreux membres de la Gen Z, que les ordinateurs contre les logiciels malveillants, le phishing et les autres menaces en ligne.

Parmi les bonnes pratiques mises en avant, l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe, tel que Kaspersky Password Manager, permet de générer et de conserver des identifiants robustes et uniques pour chaque compte, réduisant ainsi les risques en cas de fuite de données. L’éditeur recommande également de recourir à un VPN lors de la connexion à des réseaux Wi-Fi publics, notamment dans les cafés, les universités ou les aéroports, afin de chiffrer les échanges et de renforcer la confidentialité des données. Pour lutter contre les appels frauduleux, l’application Kaspersky Who Calls aide, quant à elle, à identifier les numéros suspects et les tentatives d’escroquerie.

Afin de sensibiliser la Gen Z avec des formats qui lui sont familiers, Kaspersky a également développé « Case 404 », un jeu interactif en ligne dans lequel les participants incarnent des cyber-enquêteurs confrontés à des scénarios inspirés de menaces réelles. Au fil de l’aventure, ils apprennent à reconnaître les tentatives de phishing, les arnaques et les méthodes de piratage de comptes les plus courantes. L’objectif est de transformer la sensibilisation en véritables réflexes de sécurité, tout en développant des compétences directement applicables au quotidien.

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À propos de Kaspersky

Fondée en 1997, Kaspersky est une entreprise mondiale spécialisée dans la cybersécurité et la protection de la vie privée numérique. Pionnière dans le domaine grâce à son approche de la Cyber Immunité, elle protège les particuliers, les entreprises, les infrastructures critiques et les gouvernements contre les cybermenaces. À ce jour, ses technologies sécurisent plus d’un milliard d’appareils dans le monde.

L’entreprise propose des solutions de cybersécurité adaptées aux besoins des organisations de toutes tailles, des petites entreprises aux grands groupes, en combinant des technologies de protection éprouvées, basées sur l’intelligence artificielle, avec une gestion simplifiée et un accompagnement d’experts. Son objectif est d’aider les entreprises à renforcer leur sécurité, à réduire les interruptions de service et à protéger leurs activités.

Reconnue par de nombreux tests indépendants et forte de la confiance de millions d’utilisateurs ainsi que de près de 200 000 organisations à travers le monde, Kaspersky affirme mettre son expertise en matière de renseignement sur les menaces au service d’une détection plus rapide des cyberattaques et d’une protection renforcée. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kaspersky.com.

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