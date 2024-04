Geely en Algérie : un nouveau lot de véhicules débarque au port de Jijel

Le distributeur Geely en Algérie avait renoué avec les livraisons de véhicules à ses clients, surmontant divers obstacles qui avaient occasionné des retards. Les retards engendrés par les lettres de crédit tardives et les perturbations dans la région de la mer Rouge ont entravé le processus de manière significative.

En effet, près de 6000 véhicules, parmi lesquels le GX3 et le Coolray, seront remis à leurs acheteurs. Ces livraisons seront échelonnées, au fur et à mesure de l’arrivée des lots au port de Djendjen. Un premier contingent est d’ores et déjà parvenu, et d’autres suivront jusqu’au mois de mai.

En attendant, plus de 9800 véhicules, incluant le Coolray et l’Emgrand, attendent leur chargement dans les ports chinois à destination de l’Algérie. Dès que possible, ces véhicules seront acheminés pour satisfaire la demande croissante sur le marché algérien.

Les clients ayant intégralement réglé le prix de leur véhicule seront priorisés pour la livraison. Quant à ceux ayant versé un acompte, ils devront solder le reste du montant avant de recevoir leur voiture.

Sodivem, le distributeur de Geely en Algérie, a obtenu son agrément en octobre 2023. Sur le quota de 39 000 véhicules alloués, moins de 10 000 ont été réceptionnés et livrés à ce jour.