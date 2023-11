Geely augmente la concurrence avec le GX3 Pro GL, le véhicule le moins cher en Algérie

La marque automobile chinoise Geely risque de faire sensation en Algérie grâce à son représentant exclusif, SODIVEM, qui défie la concurrence avec des prix attractifs. L’annonce de la commercialisation de la version GL de la GX3 Pro à 1 970 000 DA, toutes taxes comprises, assortie d’une garantie de 5 ans ou 100 000 kilomètres, en fait l’une des voitures les plus séduisantes pour une large clientèle.

Bien que considérée comme la voiture la moins chère de la gamme Geely et actuellement la moins chère en Algérie, la GX3 Pro n’en offre pas moins des performances impressionnantes. Avec un moteur de 1,5 litre développant une puissance de 102 chevaux et un couple de 140 Newton-mètres, elle est équipée d’une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, transmettant la puissance aux roues avant.

Caractéristiques et équipements de la Geely GX3 Pro

Par ailleurs, les spécifications et les équipements incluent une interface tactile de 8 pouces, le Bluetooth, la climatisation manuelle, des vitres électriques à l’avant et à l’arrière, un accoudoir central, des jantes en aluminium de 16 pouces, des feux de jour à LED, et bien plus encore.

A LIRE AUSSI : Début de l’importation de véhicules Geely en Algérie : Aoun met un coup de pression

La Geely GX3 Pro entre directement en concurrence avec la Chery Tiggo 2 Pro, vendue à un prix de base de 1 990 000 DZD. La bataille pour la suprématie sur le marché automobile algérien est lancée, et les consommateurs peuvent désormais choisir parmi ces deux modèles concurrents.

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Ali Aoun, a récemment rencontré le directeur général de SODIVEM, l’agent exclusif de Geely en Algérie. Lors de cette réunion, le ministre a souligné l’importance du lancement de Geely avant la fin du mois de novembre pour renforcer sa présence sur le marché algérien.

Pour conclure, le ministre a insisté sur la nécessité de réviser les prix pour les rendre abordables pour les citoyens algériens. Brahim Sabri, représentant de Geely, a confirmé que la marque introduira quatre modèles sur le marché, dont la GX3 Pro, avec un prix de départ de 197 millions de centimes. Début 2024 verra la commercialisation de 2 autres modèles de la marque chinoise Geely, en attendant le lancement d’un projet d’usine automobile avec le partenaire chinois.