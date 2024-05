Geely Algérie : vers un lancement imminent de la production locale ?

La société algérienne Geely, en partenariat avec le groupe chinois Geely Holding, envisage de déposer une demande auprès du ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique pour louer l’ancienne usine Kia dans la wilaya de Batna, qui a été récupérée par les autorités algériennes dans le cadre de la nationalisation des biens pillés.

Souhaitant tirer parti de l’usine préexistante par le biais d’un contrat de location, le groupe chinois envisage d’entamer la production de véhicules Geely d’ici 2025, soit un an plus tôt que prévu initialement.

Cette initiative permettra de réduire considérablement les délais d’attente pour les citoyens et de mettre à disposition un nombre important de véhicules, avec une capacité de production pouvant atteindre 50 000 unités par an.

De plus, le projet accélérera le recrutement de la main-d’œuvre algérienne au sein de l’usine et favorisera la collaboration avec des fournisseurs locaux et étrangers pour la fabrication de pièces et d’équipements automobiles.

Geely Algérie envisage de louer l’usine Kia de Batna pour une production locale dès 2025

Des sources proches du dossier révèlent que des représentants du géant chinois Geely ont récemment visité Batna pour rencontrer le wali de la wilaya, Mohamed Ben Malek. L’objectif de cette visite était d’explorer la possibilité d’implanter une usine de fabrication de voitures sur un terrain de 50 hectares dans la wilaya.

Le wali a présenté à la délégation Geely plusieurs options pour l’implantation du projet, notamment :

La zone industrielle d’Ain El Yakout,

La zone d’activités de Jarma,

La zone d’activités de Lazrou,

La zone d’activités de Zana El Beida,

La zone d’activités de Sqana.

L’ancienne usine de fabrication de voitures Kia a également été proposée, mais le wali a souligné que cette option était conditionnée à la finalisation des procédures administratives et juridiques en cours.

Des sources du journal “Echorouk” ont déjà révélé les types de voitures que Geely envisage de fabriquer localement, il s’agit des GX3 Pro, Coolray et Emgrand, qui ont été très demandées par les Algériens ces derniers mois.