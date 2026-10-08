COOLRAY et X3 : Geely Algérie offre un contrôle 100 % gratuit

Face à la tempête médiatique qui secoue les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, Geely Algérie passe à l’offensive.

Pour désamorcer la polémique née de vidéos viralement relayées sur le Web — dans lesquelles des automobilistes faisaient état de défaillances techniques et de pannes présumées sur les SUV compacts COOLRAY et X3 —, le concessionnaire a officiellement lancé une vaste campagne de révision à l’échelle nationale.

L’objectif affiché par la direction est limpide : couper court aux rumeurs, établir un diagnostic factuel de l’état du parc automobile en circulation et rassurer une clientèle inquiète sur un marché automobile algérien en pleine restructuration.

Campagne de révision 100 % gratuite chez Geely

Déployée à travers l’ensemble du réseau de service après-vente agréé sur le territoire national, cette opération se veut rigoureuse et exhaustive. Les propriétaires éligibles bénéficient d’une prise en charge intégrale, sans débourser le moindre dinar.

La prestation comprend une inspection minutieuse de vingt points de contrôle essentiels liés à la sécurité et aux organes mécaniques du véhicule, un passage au banc d’essai « Scanner » professionnel pour détecter les anomalies invisibles à l’œil nu, ainsi qu’une analyse informatique garantissant que l’ensemble des modules électroniques respecte strictement les normes d’usine. Un bilan de santé général est également délivré à l’issue de ces vérifications.

Dans son communiqué, le concessionnaire insiste sur sa volonté de transparence et son souhait de mettre la bonne information entre les mains de ses clients.

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Si la réactivité de la marque a été saluée dans un premier temps, les conditions d’accès à cette révision gratuite ont immédiatement déclenché une vive controverse sur les réseaux sociaux.

La principale cible des critiques porte sur l’obligation de présenter un kilométrage inférieur à 5 000 kilomètres. Sur les canaux officiels du constructeur, les réactions de rejet et d’incompréhension se sont multipliées.

De nombreux automobilistes rappellent qu’un véhicule acquis au début de l’année 2024 peut aujourd’hui afficher facilement 30 000 à 50 000 kilomètres au compteur, ce qui exclut de fait la majorité des premiers acheteurs, pourtant les plus exposés aux risques de pannes sur la durée.

La condition des 5 000 km passe mal

Par ailleurs, plusieurs usagers demandent de privilégier les acheteurs du réseau officiel. L’objectif est de récompenser leur fidélité. Les véhicules de l’importation parallèle ne devraient pas être intégrés sans distinction.

Cette polémique ravive aussi la grogne sur le coût de l’entretien. Les révisions obligatoires de la garantie restent jugées trop chères.

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En proposant des bilans gratuits, Geely Algérie cherche à rassurer. La marque tente de désamorcer une grave crise d’image.

Toutefois, ce correctif stratégique risque d’avoir un impact limité. L’exclusion d’une grande partie des usagers pose problème.

Pour réussir ce plan de crise, le constructeur devra faire preuve de flexibilité. L’élargissement de la campagne aux véhicules plus kilométrés devient indispensable. C’est la condition clé pour restaurer la confiance des conducteurs algériens.