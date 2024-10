Geely Algérie annonce la bonne nouvelle : Un navire chargé de voitures accoste à Jijel

Le constructeur automobile chinois Geely a annoncé l’arrivée d’un nouveau navire au port de Jijel, chargé de véhicules destinés à satisfaire la demande croissante en Algérie.

Dans un communiqué officiel, Geely Algérie a indiqué qu’elle allait contacter les clients ayant déjà passé commande afin de finaliser les paiements restants, soit 90% du prix total du véhicule.

« Chers clients, Geely Algérie a le plaisir de vous informer de l’arrivée aujourd’hui d’un navire au port de Jijel », peut-on lire dans le communiqué. « Dans ce contexte, nous vous informons que nous allons contacter chacun d’entre vous afin de procéder au règlement du solde de vos commandes. »

Geely : Une marque ambitieuse pour un marché en pleine croissance

Pour rappel, Geely a officiellement lancé ses activités en Algérie en décembre dernier lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’hôtel Marriott d’Alger, en présence de hauts responsables de la marque en Afrique, notamment Alan Yang, directeur général de Geely Afrique.

À cette occasion, Geely a dévoilé les deux modèles qui seront commercialisés en Algérie : le crossover GX3 Pro, proposé à partir de 1 970 000 dinars algériens, et le SUV Coolray, à partir de 3 362 000 dinars algériens. Ces deux modèles sont équipés de moteurs à essence et offrent différentes finitions pour répondre aux attentes de tous les clients.

Le GX3 Pro est un véhicule polyvalent, idéal pour un usage urbain et familial. Il est équipé d’un moteur 1.5L développant 102 chevaux, associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports ou à une transmission CVT.

Le Coolray, quant à lui, est un SUV plus sportif et plus technologique. Il est propulsé par un moteur 1.5L turbo de 172 chevaux, couplé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports.

Avec cette nouvelle livraison, Geely confirme son ambition de devenir l’une des marques automobiles les plus populaires en Algérie.

