GEAT : quand Sonalgaz se met à exporter des turbines à gaz

Sonalgaz revient de loin. La société nationale, et plus précisément sa filiale GEAT (Général Electric Algérie Turbines), ont pu inscrire une première en Algérie, mais aussi en Afrique. Il s’agit d’un véritable exploit, un contrat d’exportation a été signé pour exporter des turbines à gaz hors du continent.

Sur sa page Facebook, Sonalgaz ne cache pas sa fierté. Dans un communiqué, elle indique qu’elle vient de signer un contrat d’exportation de grandes turbines à gaz ainsi que d’autre matériel vers un client au Moyen-Orient. La société nationale n’a cependant pas donné plus de précisions à propos de l’identité de son client.

« Un moment de fierté nationale », selon Sonalgaz

Ce sont deux turbines à gaz de grande puissance GE 9F.04, indique encore le communiqué de Sonalgaz. Dans le contrat d’exportation figurent aussi d’autres pièces. Il s’agit notamment de deux alternateurs, deux systèmes de contrôle de commandes de type Mark VI et de leurs modules et auxiliaires. Les deux turbines, ainsi que le reste du matériel, ont été fabriqués et assemblés en Algérie.

GEAT, pour rappel, est association entre Sonalgaz (51 %) et General Electric (49%). Cette joint-venture a pu finalement aboutir « un moment de fierté nationale », indique le communiqué de Sonalgaz. l’entreprise nationale ajoute que « notre filiale GEAT contribue à diversifier l’économie algérienne. Cette avancée s’est faite « par le biais des exportations, du transfert de technologies et de compétences, ainsi que par le biais du renforcement des capacités locales ».

« Sonelgaz ira encore plus loin », indique encore son communiqué. La société nationale compte mettre en œuvre son plan stratégique 2035. Ce plan, selon Sonalgaz, vise à la promotion de la politique nationale d’industrialisation, et ce, en concrétisant toute « une série de projets industriels en partenariat ». Pour ce faire Sonalgaz mise « sur la valorisation des ressources locales et les avantages comparatifs dont jouit l’Algérie ».