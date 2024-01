Geaorges Malbrunot rejoint Franck Ferrand pour partir à la découverte de l’Algérie

L’Algérie attire de plus en plus l’intérêt, les passionnés de l’aventure, les voyageurs aguerris qui sont à la recherche des destinations qui sortent des sentiers battus. D’ailleurs, au cours de l’année 2023, nombreux sont les globe-trotteurs et les personnalités qui se sont lancé le défi de découvrir de plus près ce pays peu connu.

L’Algérie pourrait devenir la future destination des influenceurs, il s’agit du moins ce qu’ont confirmé ses visiteurs qui ont fait découvert le potentiel touristique de cette destination.

Les journalistes français Franck Ferrand et Georges Malbrunot tentent le voyage en Algérie

Deux autres célébrités françaises ont décidé de tenter une nouvelle aventure et de partir à la découverte de la destination Algérie, peu connue auprès des touristes étrangers. Il s’agit, notamment, du journaliste français et le spécialiste du Moyen-Orient, qui est aussi grand reporter au Figaro et conférencier croisière, Georges Malbrunot.

Ce dernier a décidé de partir en voyage en compagnie de Franck Ferrand, qui est un écrivain et animateur, spécialisé en Histoire, qui raconte avec enthousiasme et un talent les récits les plus plébiscites par ses auditeurs. Les deux Français ont décidé de rejoindre l’opérateur « Voyage à la une », dans un voyage organisé pour partir à la découverte du territoire nationale.

L’annonce de ce voyage a été faite par Georges Malbrunot, dans une vidéo sur la chaine YouTube de l’opérateur du voyage. Le journaliste indique que ce voyage sera organisé du 18 au 26 février 2024. Leur périple dans le pays commencera avec une visite panoramique de la capitale Alger et ses différents monuments. Le programme de ses deux spécialistes de l’histoire se poursuit avec la découverte des sites de Tipaza avant de se diriger vers le sud à destination de Ghardaia.

Georges Malbrunot et Franck Ferrand prévoient aussi de profiter de cette occasion pour découvrir Oran. » Nous découvrirons ce pays sous l’ongle touristique et géopolitique » a déclaré Malbrunot.

| À LIRE AUSSI :

>> L’Algérie, future « grande destination » des touristes britanniques ?

>> Cette ville algérienne est l’une des destinations à visiter absolument en 2024