La Cour de justice d’Alger a condamné, ce mardi 24 mai 2022, les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, à 3 ans de prison, au lieu de 5 ans de prison avant cet appel dans l’affaire de la société « GB Pharma ».

La présidente a confirmé l’accusation d’abus de pouvoir contre Sellal et Ouyahia, puisqu’ils ont été condamnés à 3 ans de prison. Avec la confirmation du jugement rejetant la confiscation de la société « GB Pharma » de son directeur, le défunt Moussa Ben Hamadi, ancien ministre des Postes et Communications.

Historique des condamnations de Sellal et Ouyahia dans l’affaire « GB Pharma »

Le mardi 10 mai 2022, que le Procureur général près la Cour d’Alger avait requis, les mêmes peines requises par le Procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed, en novembre 2020, à l’encontre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour octroi d’indus privilèges au Groupe « Condor » et à ses filiales, dont des facilitations pour la réalisation d’une usine de fabrication de médicaments » GB Pharma « , une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un (1) million de dinars.

Le 21 février 2021, le juge près la Cour d’Alger a confirmé, les peines prononcées contre les anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, poursuivis pour corruption dans l’affaire de “GB Pharma”, en prononçant une peine de 5 ans de prison ferme à l’encontre des deux anciens premiers ministres.