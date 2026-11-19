Le projet stratégique du Gazoduc Transsaharien (TSGP) franchit une nouvelle étape opérationnelle. Une délégation algérienne de haut niveau séjourne actuellement à Niamey pour finaliser les aspects techniques et logistiques de la traversée du territoire nigérien.

La concrétisation du mégaprojet énergétique reliant le Nigeria à l’Algérie via le Niger s’accélère. Du 17 au 20 novembre 2026, une mission de travail algérienne — réunissant des cadres du ministère des Hydrocarbures, de l’activité transport par canalisations de Sonatrach ainsi que de sa filiale spécialisée, l’Entreprise nationale de canalisations (ENAC) — est déployée dans la capitale nigérienne.

Selon un communiqué publié par Sonatrach, la délégation a été reçue dès mardi 17 novembre par le secrétaire général du ministère nigérien du Pétrole, Abdoulkarim Mohamed Ali.

Cette deuxième réunion de coordination technique fait suite au lancement effectif par Sonatrach des travaux de construction du tronçon algérien, confirmant la volonté des deux pays de faire avancer ce chantier d’envergure continentale.

Priorité aux études techniques et à l’ancrage local

Au cœur des discussions entre les experts algériens et leurs homologues nigériens figurent plusieurs dossiers prioritaires destinés à lever les derniers préalables techniques sur le segment nigérien.

Les deux parties s’attellent ainsi à la confirmation officielle du tracé modifié proposé par le Niger et à l’évaluation de son impact global, tout en veillant à accélérer les études techniques liées au parcours du gazoduc, à recueillir l’ensemble des données relatives aux différentes phases du projet et à définir précisément les prestations à inclure dans le cahier des charges.

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Sur le plan opérationnel et économique, les échanges portent également sur les modalités pratiques d’ouverture d’une succursale au Niger par l’ENAC — chargée des études de tracés — ainsi que sur l’intégration effective des entreprises locales nigériennes aux prestations et aux études réglementaires, conformément aux engagements déjà annoncés.

Un levier d’intégration énergétique régionale

Au-delà de l’aspect purement technique, cette mission illustre l’engagement renouvelé de Niamey à accélérer les préparatifs sur son sol pour ce corridor énergétique stratégique.

Pour Alger, ce déplacement s’inscrit dans une dynamique plus large visant à consolider ses partenariats Sud-Sud avec les pays voisins et à affirmer le rôle moteur du groupe Sonatrach sur l’échiquier énergétique africain et international.

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