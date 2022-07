Gazoduc transsaharien : Tebboune reçoit 2 ministres de l’Énergie

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jeudi, 28 juillet, le ministre nigérian des Ressources pétrolières, Timipre Sylva, ainsi que le ministre nigérien de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mahamane Sani Mahamadou.

L’audience accordée par le Président Tebboune aux deux ministres nigérian et nigérien intervient en marge de la signature d’un Mémorandum d’entente de concrétisation du projet du Gazoduc Transsaharien (TSGP) entre l’Algérie, le Nigeria et le Niger.

Ainsi, le Président de la République a reçu le ministre nigérian des Ressources pétrolières, Timipre Sylva, ainsi que le ministre nigérien de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mahamane Sani Mahamadou, au siège de la Présidence de la République.

D’ailleurs, la rencontre s’est déroulée ce jeudi en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, et du ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab.

Gazoduc Transsaharien (TSGP) : un nouvel accord important pour l’Algérie

L’Algérie a signé un Mémorandum d’entente de concrétisation du projet du Gazoduc Transsaharien (TSGP) avec le Nigeria et le Niger. Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre nigérian des Ressources pétrolières, Timipre Sylva et le ministre nigérien de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mahamane Sani Mahamadou, ont cosigné ledit document ce jeudi, 28 juillet 2022.

La signature de ce Mémorandum d’entente est intervenue à l’issue de la troisième réunion ministérielle tripartite Algérie-Niger-Nigeria. Tenue aujourd’hui au Centre international des conférences (CIC) à Alger concernant le projet du Gazoduc Transsaharien (Trans-Saharan Gas-Pipeline « TSGP »).

Intervenant lors de cette réunion, le ministre Mohamed Arkab a affirmé que « la concrétisation de ce projet permettra de renforcer la sécurité des approvisionnements en gaz des marchés mondiaux ».

Le ministre de l’Énergie et des mines n’a pas manqué de souligner « la particularité du contexte géopolitique et énergétique actuel, marqué par une forte demande sur les hydrocarbures, notamment le gaz naturel ».

« Pour nos pays, à travers le projet TSGP, les dividendes attendus portent sur le renforcement de leurs positions de fournisseurs fiables, dont la réputation en la matière n’est plus à démonter », a indiqué le ministre Arkab.

« À travers la concrétisation du projet TSGP, nous escomptons, en effet, de continuer à jouer les premiers rôles en matière de sécurité des approvisionnements des marchés mondiaux », a encore expliqué le ministre de l’Énergie.