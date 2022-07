Gazoduc transsaharien : l’Algérie conclut un accord important

Aujourd’hui, jeudi 28 juillet, à Alger, un protocole d’accord a été signé avec le Niger et le Nigeria pour commencer à réaliser l’achèvement du gazoduc transsaharien. L’accord a été signé par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab côté algérien, le ministre d’Etat nigérian chargé des Ressources pétrolières Timipre Silva et le ministre nigérian du Pétrole, de l’Energie et des Energies renouvelables Mahamane Sani Mahamadou, en présence du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar.

La signature de l’accord est intervenue comme l’aboutissement des travaux de la troisième réunion ministérielle des ministres de l’énergie de l’Algérie, du Niger et du Nigeria, qui s’est tenue au Centre international de conférences Abdellatif Rahal, à Alger. En marge de la cérémonie de signature, le ministre de l’Energie a indiqué que cet accord exprime la volonté des trois parties d’incarner ce projet ambitieux et d’envergure.

A rappeler que le projet Trans-Saharan Gas-Pipeline (TSGP) est un méga projet de transport de gaz reliant les trois pays sur un tracé dépassant les 4.000 km.

Le ministre algérien et nigérien s’expriment sur cet accord

Arkab a expliqué que ce protocole d’accord est un signal fort au monde pour commencer à concrétiser cet important projet, soulignant la volonté des trois pays, à travers cet accord, d’avancer dans la réalisation du projet de gazoduc transsaharien. Pour sa part, le ministre d’État nigérian chargé des ressources pétrolières a déclaré : « L’accord est le fruit de l’engagement des trois pays à développer et incarner ce projet, en raison de ses répercussions positives sur la sécurité énergétique de l’Afrique et sur tous les autres aspects. »

Alors que le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables du Niger a exprimé son optimisme sur le projet en déclarant : « Nous sommes très optimistes quant à l’avancement des étapes de réalisation de ce projet qui est très important pour les trois parties. Ce projet confirme que Les pays africains peuvent établir entre eux de grands projets, ce qui permet de sécuriser les ressources énergétiques en Afrique. »