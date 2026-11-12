Gazoduc transsaharien : financement acté, compagnies russes en vue, ce qui change

Le gazoduc transsaharien franchit deux étapes à la fois. L’Algérie, le Nigeria et le Niger se sont entendus sur son financement. En outre, Alger négocie l’association d’entreprises russes à sa réalisation. Coût, répartition du capital, avancement des travaux, tracé, volumes et calendrier : les réponses.

Gazoduc transsaharien : un accord sur le financement entre les trois pays

L’Algérie, le Nigeria et le Niger se sont entendus sur la structure de financement du gazoduc transsaharien. L’annonce a été faite par le directeur général de la compagnie nigériane NNPC, Bashir Bayo Ojulari, en marge de la conférence énergétique ADIPEC, à Abou Dhabi. Par ailleurs, les trois partenaires doivent maintenant engager, en 2027, les discussions sur la décision finale d’investissement.

Cet accord de principe lève l’un des principaux obstacles qui freinaient le projet depuis des années. Les trois pays n’ont pas les mêmes capacités de financement, ce qui compliquait la définition d’un modèle commun. Le projet dispose désormais d’une base partagée pour mobiliser les investissements.

Le capital du projet est réparti entre les trois compagnies nationales. L’algérienne Sonatrach et la nigériane NNPC en détiennent ensemble 90 %, tandis que la nigérienne Sonidep possède les 10 % restants. Le coût total est estimé à environ 13 milliards de dollars.

Pourquoi l’Algérie va financer le tronçon du Niger

L’Algérie s’est engagée à accélérer le chantier en prenant en charge le tronçon qui traverse le Niger. Cet engagement répond aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il vise à éviter que la section nigérienne, la moins avancée, ne retarde l’ensemble du projet.

Le Niger reste en effet le maillon le plus fragile du tracé. Le pays a actualisé ses études de faisabilité et lancé les relevés topographiques. Cependant, ses travaux physiques ne doivent commencer qu’au début de l’année 2027. En finançant ce tronçon, l’Algérie mise sur l’ingénierie et les capacités de réalisation de Sonatrach.

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Gazoduc transsaharien : qu’a dit l’Algérie sur les compagnies russes ?

En parallèle, l’Algérie négocie l’association d’entreprises russes à la réalisation du gazoduc. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, l’a annoncé lors de ses entretiens avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, le 27 octobre à Moscou. Il a rapporté les propos du ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, selon lesquels les discussions « avancent très bien » et le contrat sera conclu.

Selon Ahmed Attaf, les deux parties mettent les « dernières retouches » à l’accord. Le ministre n’a toutefois donné aucun nom d’entreprise, ni précisé leur rôle exact. À ce stade, il s’agit d’une négociation avancée, et non d’un accord signé.

Le groupe russe TMK, spécialisé dans la fabrication de tubes en acier pour le transport des hydrocarbures, est cité comme un partenaire possible, sans confirmation officielle. La fourniture de tubes apparaît comme la piste la plus évoquée. L’ingénierie, la construction ou les équipements, comme les stations de compression, font aussi partie des possibilités.

Sonatrach et les entreprises russes : un partenariat déjà ancien

Cette coopération s’inscrirait dans une relation énergétique déjà installée. Depuis 2009, Sonatrach (51 %) et Gazprom International (49 %) sont associés sur le périmètre d’El Assel, à environ 150 kilomètres au sud-est de Hassi Messaoud. Les deux groupes y développent des gisements de gaz. La première production est attendue en 2028, pour un investissement d’environ 950 millions de dollars.

Le PDG de Sonatrach avait aussi indiqué, lors de la visite d’État du président Tebboune en Russie en juin 2023, que le groupe travaillait avec d’autres entreprises russes. Ces collaborations portent notamment sur les services et la construction d’usines. Une participation russe au gazoduc transsaharien prolongerait donc des liens industriels existants.

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Gazoduc transsaharien : où en sont les travaux ?

Le chantier n’avance pas au même rythme dans les trois pays. Côté algérien, Sonatrach a lancé officiellement les travaux le 4 juin 2026 à Aoulef, dans la wilaya d’Adrar, au lendemain de l’adoption de l’étude de faisabilité actualisée par les ministres des trois pays, comme le racontait notre article sur le lancement du tronçon algérien. Ce tronçon suit le corridor de la route transsaharienne, de la frontière nigérienne jusqu’à Hassi R’Mel.

Le 26 octobre à Moscou, Mohamed Arkab a affirmé que le projet « entre en phase de concrétisation sur le terrain ». Selon lui, le gazoduc est passé de la phase des études à celle de la réalisation. Côté nigérian, une partie importante des conduites existe déjà. Cela fait du Nigeria le tronçon le plus avancé.

Au Niger, en revanche, presque tout reste à construire. C’est précisément ce retard que l’engagement algérien doit permettre de combler. La mise en service du gazoduc est envisagée vers la fin de la décennie.

Quel est le tracé du gazoduc transsaharien ?

Le gazoduc doit s’étendre sur environ 4 327 kilomètres, selon l’étude de faisabilité actualisée adoptée en juin 2026 par les trois pays. Le tracé compte 1 185 kilomètres au Nigeria, 720 kilomètres au Niger et 2 422 kilomètres en Algérie. De plus, il part du terminal de Qua Iboe, au sud du Nigeria, pour rejoindre la côte algérienne à Beni Saf ou à El Kala.

En Algérie, le gazoduc suit le corridor de la route transsaharienne jusqu’au centre national de dispatching du gaz de Hassi R’Mel. Depuis ce hub, le gaz pourra rejoindre les gazoducs qui alimentent déjà l’Europe : Medgaz vers l’Espagne, et Transmed, aussi appelé Enrico Mattei, vers l’Italie. Le projet n’a donc pas besoin de nouvelles infrastructures pour traverser la Méditerranée.

Le gazoduc aura un diamètre de 48 pouces, et 21 stations de compression sont prévues pour maintenir la pression du gaz : 11 en Algérie, 6 au Nigeria et 4 au Niger. Le projet, porté par Sonatrach, la NNPC et la Sonidep, figure parmi les projets phares du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique. D’ailleurs, notre article sur la relance du TSGP avec le Niger revenait sur les étapes de cette relance.

Combien de gaz transportera le gazoduc transsaharien ?

Le gazoduc doit transporter 20 milliards de mètres cubes de gaz par an dans une première phase, puis 30 milliards dans une seconde phase. Mohamed Arkab a donné ces chiffres le 12 octobre à Riyad. Il s’agit de capacités de transport visées, et non de volumes déjà vendus.

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Ces volumes doivent être acheminés pendant une trentaine d’années, principalement vers l’Europe. Le Nigeria devra mobiliser une partie de ses importantes réserves de gaz, et les contrats d’approvisionnement avec ses producteurs restent à signer. L’Algérie, qui détient plus de 4 500 milliards de mètres cubes de réserves prouvées de gaz, renforcerait au passage son rôle de carrefour énergétique, comme le montrait notre article sur les réserves de pétrole et de gaz de l’Algérie.

Ce que le gazoduc transsaharien change pour l’Europe

Le gazoduc doit offrir une nouvelle route au gaz africain vers l’Europe, qui cherche à diversifier ses approvisionnements. L’Algérie est déjà l’un des principaux fournisseurs de gaz de l’Union européenne, par gazoduc et par méthanier. En outre, le gaz nigérian viendrait s’ajouter à ces volumes, sans dépendre uniquement des méthaniers.

L’association d’entreprises russes pourrait toutefois soulever des questions côté européen. L’Union européenne a engagé la fin progressive de ses importations de gaz russe. Le gaz nigérian ne deviendrait pas russe parce qu’il circule dans des tubes fabriqués en Russie, mais les sanctions visant certaines entreprises russes restent en vigueur.

Les prochaines étapes diront si le projet tient son calendrier : décision finale d’investissement en 2027, lancement des travaux au Niger, signature des contrats avec les partenaires et accords avec les producteurs et les acheteurs. Avec l’accord sur le financement, le gazoduc transsaharien n’a jamais semblé aussi proche de sa réalisation.

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Gazoduc transsaharien : les questions fréquentes

Combien coûte le gazoduc transsaharien ?

Le coût du gazoduc est estimé à environ 13 milliards de dollars. Les trois pays partenaires se sont entendus sur sa structure de financement. Par ailleurs, la décision finale d’investissement sera discutée en 2027.

Qui finance le gazoduc transsaharien ?

Le capital est détenu à 90 % par Sonatrach et la NNPC nigériane, et à 10 % par la Sonidep nigérienne. L’Algérie s’est aussi engagée à financer le tronçon qui traverse le Niger.

Quelle est la longueur du gazoduc transsaharien ?

Le gazoduc doit mesurer environ 4 327 kilomètres : 1 185 au Nigeria, 720 au Niger et 2 422 en Algérie, selon l’étude de faisabilité actualisée adoptée en juin 2026.

Des entreprises russes vont-elles construire le gazoduc transsaharien ?

Elles pourraient y participer : l’Algérie négocie leur association, et le contrat serait en cours de finalisation, selon le ministre des Affaires étrangères. Aucune entreprise n’a encore été nommée officiellement.

Quand le gazoduc transsaharien sera-t-il terminé ?

La mise en service est envisagée vers la fin de la décennie. Seul le tronçon algérien est en travaux depuis juin 2026, et ceux du Niger doivent démarrer début 2027.

Combien de gaz transportera le gazoduc transsaharien ?

Il doit transporter 20 milliards de mètres cubes par an dans une première phase, puis 30 milliards dans une seconde phase, selon le ministre des Hydrocarbures.