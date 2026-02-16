Gazoduc transsaharien Algérie – Niger : Tebboune annonce la date du lancement des travaux du mégaprojet

Une étape décisive vient d’être franchie dans la coopération énergétique et diplomatique entre l’Algérie et le Niger. Ce lundi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue nigérien, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, ont présidé d’importantes discussions au sommet, scellant ainsi le coup d’envoi concret du gazoduc transsaharien.

Dans une déclaration majeure marquant un tournant pour l’intégration régionale, le chef de l’État a officiellement annoncé le lancement des travaux de ce chantier stratégique sur le territoire nigérien, précisant que les opérations débuteront immédiatement après le mois de Ramadan.

À l’issue de son entretien avec son homologue nigérien à Alger, le chef de l’État a précisé que les deux pays sont parvenus à un accord définitif pour entamer la phase opérationnelle.

« Dès la fin du mois de Ramadan, les procédures pratiques pour la pose des premières sections du pipeline sur le sol nigérien seront lancées », a-t-il affirmé, soulignant l’engagement total de l’Algérie à accompagner ce pays frère dans cette entreprise historique.

Plus que du gaz : L’Algérie déploie un plan d’aide massif pour le développement du Niger

Le président Tebboune a réitéré la volonté de l’Algérie de mettre à disposition du Niger l’ensemble de ses moyens et de son expertise, sans aucune réserve. Outre le volet énergétique, plusieurs projets de développement humain ont été actés :

Santé : Création d’un centre de dialyse.

: Création d’un centre de dialyse. Éducation : Construction de plusieurs établissements d’enseignement secondaire.

: Construction de plusieurs établissements d’enseignement secondaire. Information : Édification d’une « Maison de la Presse » à Niamey pour soutenir le secteur médiatique nigérien.

Lutte antiterroriste : L’Algérie et le Niger scellent une alliance sécuritaire totale

Sur le front de la lutte contre le terrorisme, le discours s’est voulu ferme et solidaire. « Nous sommes dans la même tranchée », a déclaré le président algérien, assurant que l’Algérie mobilisera tous ses efforts et son expérience en matière de sécurité pour soutenir son voisin.

Enfin, le chef de l’État a conclu sur une note fraternelle, rappelant que les liens entre l’Algérie et le Niger reposent sur une affection intergénérationnelle et un bon voisinage inébranlable, érigeant ces deux nations en « peuples frères » liés par un destin commun.