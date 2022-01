Gazoduc GME : qu’en pense l’Espagne après 3 mois de fermeture ?

Ce qui s’est passé cette année entre l’Algérie et le Maroc n’a pas manqué de susciter des inquiétudes à l’autre rive de la méditerranée, notamment en Espagne et au Portugal. La décision prise par l’Algérie de mettre un terme aux approvisionnements en gaz vers la péninsule ibérique via le Gazoduc Maghreb-Europe (GME), transitant par le Maroc, a fait couler beaucoup d’encre.

Malgré les assurances formulées notamment par le président Tebboune envers les partenaires espagnols, ces derniers n’ont pas manqué d’afficher quelques craintes. Trois mois après la fermeture officielle, annoncée le 1 novembre 2021, par le président Tebboune, des responsables espagnols ont statué sur la fiabilité de l’Algérie.

« L’Espagne ne s’en plaint pas »

C’est le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, qui a affirmé que l’Algérie a tenu ses promesses concernant l’approvisionnement de l’Espagne en gaz après la suspension du gazoduc GME. Cette position a été affichée mardi dernier par une déclaration du responsable espagnol accordée au journal espagnol El Diario.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a notamment déclaré que “l’approvisionnement en gaz algérien est totalement garanti. Les compagnies gazières espagnoles l’ont même confirmé lors des discussions que nous avons eues. À aucun moment il n’y a eu de pénurie de gaz en Espagne et cela ne se produira pas non plus”, rapportent nos confrères de Liberté.

En effet, et loin d’avoir manqué à ses obligations, l’Algérie a pu même triplé ses approvisionnements destinés à l’Europe, et ce, au moment où le vieux continent souffre d’une baisse de 20 % des livraisons russes combinée à une hausse de la demande. La production de GNL de l’Algérie a augmenté, au cours des huit premiers mois de 2021, de 25,4%, et de 12,1% en glissement annuel, indique la même source.

De son côté, le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar a déclaré « qu’aucun de nos partenaires espagnols n’est venu se plaindre quant aux volumes de gaz acheminés à destination de l’Espagne. Nos approvisionnements se font en fonction des contrats conclus avec nos partenaires européens. Nous n’avons enregistré jusqu’ici aucune plainte à ce sujet ».