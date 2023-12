«Gaza» le nouveau son de PNL, les frères d’origine algérienne, en soutien à la Palestine

PNL, ce groupe de rap au succès retentissant, fait son grand retour après quatre années d’absence avec un single percutant : « Gaza ». Composé des frères Ademo et N.O.S, Tarik et Nabil Andrieu de leur vrai nom, ce duo à l’origine algérienne et corse est un pilier emblématique du paysage musical français.

Leur dernier morceau, désormais disponible sur toutes les plateformes, s’accompagne d’une noble cause : tous les fonds engendrés seront reversés à des associations œuvrant en faveur de la Palestine ou d’autres régions, dans le but d’assister des civils opprimés à travers le monde.

Le retour de PNL ne se limite alors pas à la musique. Ils ont choisi de s’exprimer sur les réseaux sociaux, diffusant un message fort. Sur X (ex-Twitter), une vidéo accompagnée de paroles profondes a suscité un engouement massif en seulement quelques heures et compte maintenant 11 millions de vues.

Pour l’amour de la vie

Pour l'amour de la vie

Au nom de l'humanité Dieu est grand Un jour de paix ✍️

Sur Instagram également, le duo a donc fait entendre sa voix, exprimant son désarroi face aux conflits mondiaux, en particulier celui touchant la Palestine.

Leurs paroles révèlent une sensibilité aiguë à l’injustice et à la souffrance, particulièrement des enfants, exposant la tragédie que ce conflit peut devenir, évoquant même un possible génocide.

Qui sont PNL, les deux frères d’origine algérienne ?

PNL, acronyme de Peace N’ Lovés, est un véritable phénomène du rap français, transcendant même les frontières nationales pour toucher un public international. Lancé par le titre emblématique « Le monde ou rien », le groupe a connu un succès fulgurant depuis 2015. Originaires de la cité des Tarterêts à Corbeil-Essonnes, ces deux frères ont su imposer leur style et leur identité musicale singulière.

Leur ascension n’a alors cessé de croître avec des albums marquants, notamment « Deux frères », sorti en octobre 2019. Le clip iconique « Au DD », tourné au sommet de la Tour Eiffel, a été récompensé d’une Victoire de la Musique en 2020, soulignant ainsi leur impact visuel et artistique.

PNL, au-delà de la musique, incarne donc un cri engagé pour la justice et la paix. Leur voix, soutenue par leur notoriété, aspire à être un appel à l’humanité, un plaidoyer pour un monde plus équitable et pacifique pour les générations à venir.