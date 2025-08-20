Gaza : le geste honorable et humanitaire du Mouloudia d’Alger

Un groupe de supporters du Mouloudia d’Alger a lancé une louable initiative : un don de 200 000 repas chauds à nos frères palestiniens à Gaza, en collaboration avec l’association Al-Baraka. Une première partie est déjà arrivée à Gaza.

Alors que la situation humanitaire à Gaza atteint un niveau de gravité sans précédent, les annonces de reprise ou de largage d’aide humanitaire internationale masquent la réalité d’un dispositif insuffisant et strictement encadré par les autorités israéliennes, pourtant responsables du blocus.

Solidarité algérienne envers Gaza : 200 000 repas pour les Palestiniens

Alors que la famine imposée par Israël fait des ravages à Gaza, un groupe de supporters du Mouloudia d’Alger a lancé une louable initiative. Il s’agit d’un projet de don de 200 000 repas chauds. Une initiative lancée en étroite collaboration avec l’association Al-Baraka, qui continue à accomplir son engagement humanitaire, malgré tous les obstacles et menaces.

Visiblement, le projet est sur la bonne voie. En effet, une première partie des repas est déjà arrivée dans la bande de Gaza. En attendant l’acheminement des autres parties des repas, un don de citernes d’eau est également prévu.

🟢 À LIRE AUSSI : « À nos frères de Gaza » : parties d’Algérie, des bouteilles d’espoir échouent sur une plage à Béja

Un geste honorable et humanitaire, digne d’un pays qui ne cesse de défendre la Palestine, notamment depuis le déclenchement de la guerre du 7 octobre 2023.

Crise nutritionnelle à Gaza : l’ONU tire la sonnette d’alarme

La situation humanitaire à Gaza atteint un niveau critique avec 235 décès liés à la malnutrition, dont 106 enfants, depuis octobre 2023. Selon l’OCHA, la crise nutritionnelle s’aggrave dramatiquement, particulièrement chez les enfants, avec près de 13 000 nouveaux cas de malnutrition aiguë enregistrés en juillet, dont 2 800 cas sévères.

Malgré la disponibilité de ressources suffisantes pour nourrir les 2,1 millions d’habitants pendant trois mois, l’acheminement de l’aide humanitaire reste problématique. Sur 81 tentatives de coordination avec les autorités israéliennes, seules 43 % ont abouti. Plus d’une centaine d’ONG, dont Médecins sans Frontières et Oxfam, accusent Israël d’entraver délibérément l’aide humanitaire.

La situation est d’autant plus préoccupante que 86 % de la bande de Gaza est désormais en zones militarisées. Les bombardements s’intensifient dans plusieurs régions, notamment à Gaza, Deir al-Balah et Khan Younis, touchant des zones résidentielles et des camps de déplacés. L’ONU met en garde contre les conséquences dévastatrices de toute nouvelle offensive militaire sur une population déjà extrêmement vulnérable.

Face à cette crise, les organisations humanitaires appellent à une reprise immédiate de l’aide à grande échelle et à un accès garanti et durable pour éviter une catastrophe humanitaire encore plus grave.

🟢 À LIRE AUSSI : 31 pays arabes et islamiques dont l’Algérie dénoncent les propos de Netanyahou sur “Israël grande”

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie-France : des personnalités exhortent Macron et Tebboune à la réconciliation