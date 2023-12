Gaza : carnage dans le camp de réfugiés de l’association algérienne El Baraka

GAZA – Un bombardement israélien sur le camp de réfugiés de l’association algérienne El Baraka — qui a eu lieu hier, lundi 4 décembre — a provoqué un atroce carnage. Le bilan provisoire fait état de 100 morts et de dizaines de blessés.

Le président de l’association El Baraka pour la charité et l’action humanitaire, Ahmed Ibrahimi, a déclaré à nos confrères d’El Khabar que le raid de l’armée israélienne sur le camp de réfugiés appartenant à l’association — situé au quartier Al-Daraj (nord-ouest de Gaza) — a tué plus de 100 personnes.

Sur les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux (et que nous déconseillons fortement aux âmes sensibles de regarder), on voit des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards (parfois sur fauteuils roulants) affolés et qui courent dans tous les sens, avec plusieurs cadavres qui jonchent le sol.

مشاهد لا توصف عقب مجزرة إسرائيلية داخل مركز إيواء في حي الدرج بمدينة #غزة #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/5fmBMC7mqw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 4, 2023

Le centre de l’association El Baraka abrite plus de 10 000 réfugiés palestiniens et comprend en son sein deux écoles : Salah Eddine et Assad Saftaoui. En outre, l’association algérienne a entrepris plusieurs actions humanitaires depuis le début de la guerre : préparation de repas chauds, distribution de colis alimentaires, d’eau potable et d’aides financières, etc.

Par ailleurs, le ministre palestinien de la Santé a indiqué qu’au 59e jour de l’agression — qui dure depuis le 7 octobre —, le bilan a atteint 16 000 martyrs et plus de 42 000 blessés.

L’association El Baraka a publiées des vidéos exclusives du bombardement, que ne nous pouvons diffuser ici pour des contraintes techniques, mais que vous pouvez visionner sur sa chaine YouTube.