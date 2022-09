Gaz : Sonatrach signe de nouveaux accords avec l’italien ENEL

Ce mercredi 28 septembre 2022, la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a conclu de nouveaux accords avec le Groupe énergétique italien ENEL dans le cadre des contrats d’achat et de vente de gaz naturel pour les marchés italien et espagnol.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, la compagnie nationale des hydrocarbures a fait part de la signature de nouveaux accords avec le Groupe italien ENEL. Ces derniers s’inscrivent « dans le cadre des contrats d’achat et de vente de gaz naturel pour les marchés italien et espagnol », a noté la même source.

« Conformément aux clauses contractuelles de révision de prix, les deux parties ont convenu d’ajuster les prix de vente en tenant compte des conditions de marché et ont convenu sur la fourniture de volumes supplémentaires pour 2022 ainsi que sur la possibilité d’approvisionnements supplémentaires dans les années à venir », lit-on sur le communiqué de Sonatrach.

D’après la même source, lors de la signature de ces accords, Sonatrach et l’italien ENEL « ont confirmé leur volonté de renforcer leur partenariat historique ». Et ce, afin de « consolider la relation commerciale dans le domaine du gaz naturel, assurant la stabilité et la sécurité des approvisionnements en gaz et contribuant ainsi à renforcer la sécurité énergétique des clients. », a conclu le communiqué.

L’Algérie augmente ses livraisons de gaz vers l’Italie

L’Algérie et l’Italie ont renforcé leurs relations bilatérales pour consolider les liens historiques d’amitié qui lient les deux pays. Cet été, Alger et Rome ont signé plusieurs nouveaux accords de coopération, notamment dans le domaine énergétique, pour augmenter le volume des livraisons de gaz naturel algérien vers l’Italie.

Outre la signature de ces accords, le ministère de l’Énergie et des Mines avait fait savoir, mercredi dernier, que l’Algérie allait augmenter ses livraisons de gaz naturel vers l’Italie à plus de 25 milliards de m3 d’ici la fin de l’année en cours.

Dans ce même contexte, il convient aussi de rappeler que le Groupe italien Eni avait annoncé l’acquisition des activités gazières de BP (British Petreoleum) en Algérie. « Cette acquisition a une grande valeur stratégique pour contribuer davantage aux besoins en gaz de l’Europe et renforcer davantage la présence du groupe en Algérie », avait affrimé le Groupe italien estimant que « l’Algérie est un important producteur de gaz et un pays clé pour Eni ».