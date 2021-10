Que ce soit le peuple ou les experts économiques, le gaz étant la richesse de l’Algérie est une information connue par tous. Ces derniers temps le prix du gaz augmente, l’Algérie ayant des contrats de long terme pour l’approvisionnement en gaz naturel avec beaucoup de pays, reçoit cette très bonne nouvelle pour sa relance économique.

Le président-directeur général du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, invité sur la chaîne de l’ENTV s’est d’abord exprimé sur les prix du pétrole et du gaz dans le marché international qui connaissent une hausse importante dernièrement. Il explique que l’amélioration de la situation sanitaire y joue un rôle très important en plus des verrous levés de ce marché qui a fait la relance du secteur. La demande n’est tout de même pas au niveau de celle enregistrée avant la pandémie en dépit de sa hausse, ce qui nécessite encore l’établissement d’un équilibre primordial entre l’offre et la demande.

Hakkar indique que le problème de l’offre et la demande notamment concernant le gaz existe depuis maintenant près de six ans. Des années pendant lesquelles certains pays consommateurs se sont dirigés vers les énergies de substitution, résultat? beaucoup moins d’offre et d’investissements.

Un siècle et demi de réserve de gaz non-conventionnel

Compte tenu que l’Algérie a consommé à l’heure actuelle la moitié de ses réserves de pétrole et du gaz, cela n’est pas pour autant inquiétant puisque ces réserves ne sont pas fixes. Selon le PDG de Sonatrach, chaque année l’Algérie effectue des opérations d’exploration, permettant de maintenir les réserves conventionnelles.

Il rassure en expliquant que l’Algérie bénéficie d’une réserve de gaz non-conventionnel couvrant 150 ans de consommation : de ce qui est consommé sur l’échelle nationale et exporté. Un siècle et demi de réserve qui nécessite des technologies et des méthodes avancées.

Le chef d’entreprise algérien a également tenu a rappelé le rôle important de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), il explique que ceux demandant la sortie de l’Algérie de l’OPEP n’ont pas conscience de ses répercussions sur l’économie algérienne de façon générale. Il affirme que la coopération et les efforts des pays de l’OPEP sont derrière l’amélioration et la hausse des prix.