Gaz naturel : l’Algérie confirme son leadership en Espagne en octobre 2024

L’Algérie consolide sa position stratégique sur le marché énergétique européen. En octobre 2024, elle a confirmé son rôle de leader en tant que fournisseur principal de gaz naturel pour l’Espagne, en couvrant plus de la moitié de ses importations totales.

En atteignant un taux de 53 % des importations de gaz naturel en Espagne, l’Algérie dépasse ses rivaux. Par ailleurs, cela s’inscrit dans une dynamique plus large de renouement des liens commerciaux entre les deux pays, suite à plusieurs mois de restrictions et tensions. En effet, la Banque d’Algérie a récemment levé le gel sur les domiciliations bancaires pour les opérations d’import-export entre l’Espagne et l’Algérie.

En octobre 2024, l’Algérie a réussi à couvrir 53 % des importations totales de gaz naturel en Espagne. Une performance notable qui place le pays bien en avant de ses concurrents directs, à savoir, la Russie (16.1 %) et les États-Unis (8%).

Cela signifie que l’Algérie contribue de manière significative à la sécurité énergétique de l’Espagne. De plus, ce pays dépend de l’approvisionnement en gaz naturel algérien pour compléter ses besoins domestiques et industriels.

En effet, les exportations d’Algérie vers l’Espagne en octobre 2024 s’élèvent à 13 754 gigawatts-heure (GWh). Dont 10 296 GWh transité en gaz naturel direct via le pipeline Medgaz et 3 458 GWh envoyés sous forme de Gaz Naturel Liquéfié (GNL).

Dans le cumul annuel, selon les données extraits du bulletin statistique d’Enagas, l’Algérie a fourni 37,9 % du gaz naturel importé par l’Espagne au cours des 9 premiers mois de l’année 2024. En comparaison à la Russie qui représente 21.3 % et les États-Unis dont le taux d’importation se situe autour de 17.8 %, l’Algérie détient une grande part de marché, confirmant sa place centrale dans le panorama énergétique espagnol.