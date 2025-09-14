Gaz naturel, hydrogène vert, fibre optique… Attaf salue la dynamique du partenariat algéro-italien

Lors d’une conférence de presse tenue samedi à Alger, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a mis en lumière la solidité du partenariat algéro-italien, le qualifiant d' »excellent » et de « dynamique« .

Attaf a souligné que, parmi les diverses collaborations internationales proposées au continent africain, celle avec l’Italie se distingue comme étant la plus influente en raison de son ancrage dans des « projets concrets« . Il a rappelé la progression fulgurante de cette relation, qui s’est hissée « aux premiers rangs » en seulement quelques années, en particulier sur le plan commercial.

Le ministre a insisté sur la diversification des investissements, citant l’approvisionnement en gaz naturel et de grands projets tels que l’hydrogène vert et la fibre optique. Ces initiatives, qui s’inscrivent dans une « dynamique algéro-italienne », portent une « portée européenne », a-t-il précisé.

Exprimant la satisfaction de l’Algérie quant aux résultats « qualitatifs et quantitatifs » de ses liens avec l’Italie, Attaf a invité les autres nations à s’inspirer de cette approche pour des partenariats mutuellement bénéfiques. Il a également rappelé l’engagement de l’Algérie en faveur de la coopération Sud-Sud, un principe qui guide ses relations avec le Groupe des 77, un collectif de pays en développement fondé à Alger.

Interrogé sur de récentes allégations concernant une plainte du Mali contre l’Algérie devant la Cour internationale de justice (CIJ), le ministre a catégoriquement réfuté ces informations. Il a affirmé que l’Algérie n’avait reçu « aucune notification » de la CIJ à ce sujet et a ajouté que la Cour elle-même avait démenti l’existence d’une telle requête.

Sonatrach, un acteur clé de la dynamique algéro-italienne

L’excellence de ce partenariat se matérialise sur le terrain, comme en témoignent les activités du groupe Sonatrach. En marge de la Conférence et exposition « Gastech 2025 » à Milan, son PDG, Rachid Hachichi, a multiplié les rencontres avec de grands acteurs énergétiques mondiaux.

Ces discussions ont mis en lumière le rôle central de l’Italie dans les opérations de Sonatrach. Le PDG du groupe a notamment visité les filiales basées à Milan, Mariconsult et TransMed, qui sont des maillons essentiels du système de transport et de l’exploitation commerciale du gaz algérien vers l’Europe, via le pays transalpin.

Il a également rencontré la direction de la société italienne Saipem, un partenaire clé pour l’Algérie, avec laquelle une séance de travail a eu lieu sur le projet intégré de phosphates, renforçant ainsi les liens industriels entre les deux nations.