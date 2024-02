Gaz naturel : exploitation de 2 nouveaux puits à In Salah prochainement

En effet, le Centre de Traitement du Gaz Brut (CTGB) à Hassi Messaoud a annoncé récemment son intention d’étendre ses capacités de production de gaz naturel. Cette expansion vise à soutenir les efforts de Sonatrach dans l’augmentation de la production nationale de gaz.

Selon Mohamed Kroum, directeur du CTGB, deux nouveaux puits sont en cours de forage et devraient être opérationnels respectivement en juin et décembre de cette année. Cette initiative vise à renforcer la capacité de production existante et à répondre à la demande croissante de gaz naturel.

3 puits de gaz en phase d’étude

Actuellement, trois autres puits sont en phase d’étude pour évaluer leur potentiel d’exploitation, et la prise de décisions concernant leur utilisation future se fera en fonction des résultats de ces études.

Le CTGB joue un rôle crucial dans la production de gaz d’In Salah, contribuant à hauteur de 65% à la production totale. Ce gaz est ensuite expédié vers le site de Krechba pour être préparé en vue de son exportation. On estime la capacité de production d’In Salah à environ 15 millions de mètres cubes standard par jour, avec un total de 4 milliards de mètres cubes par an, exploités à partir de 19 puits en fonctionnement.

Cette expansion de la production de gaz à Hassi Messaoud témoigne des efforts continus visant à renforcer l’industrie gazière nationale. Elle contribuera non seulement à répondre à la demande intérieure croissante en gaz naturel, mais aussi à renforcer les exportations, contribuant ainsi à l’économie nationale.

En conclusion, l’annonce de l’extension des capacités de production de gaz à Hassi Messaoud est une nouvelle positive pour l’industrie gazière algérienne. Elle illustre l’engagement continu du pays à investir dans ce secteur stratégique, garantissant ainsi sa compétitivité sur le marché mondial du gaz.