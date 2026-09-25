Gaz naturel : 62,6 milliards m³ produits en 7 mois, la consommation algérienne grimpe de 7 %

Chapô : L’Algérie a produit 62,621 milliards de m³ de gaz naturel entre janvier et juillet 2026, soit 4 % de plus qu’un an plus tôt, selon les données de la Joint Organisations Data Initiative (JODI). Mais la consommation intérieure progresse encore plus vite : elle augmente de 7 % sur la même période, portée par un été de records électriques qui a vu la demande atteindre 21 828 MW le 19 août.

Les derniers chiffres disponibles confirment la bonne tenue de la production gazière algérienne. Ils mettent aussi en lumière une tendance de fond : une part croissante du gaz extrait sert désormais à couvrir les besoins du marché national, au premier rang desquels la production d’électricité.

Une production au plus haut depuis trois ans

Selon les séries publiées par la Joint Organisations Data Initiative (JODI), l’Algérie a extrait 62,621 milliards de m³ de gaz naturel au cours des sept premiers mois de 2026, contre 60,184 milliards sur la même période de 2025. Le pays a donc produit environ 2,44 milliards de m³ de plus en un an, soit une hausse d’environ 4 %.

Cette progression prolonge celle du premier semestre. Entre janvier et juin, la production avait atteint 54,01 milliards de m³, en hausse de 4,2 %, son meilleur niveau pour cette période depuis 2023. Nous avions détaillé ces chiffres dans notre article sur la production de gaz au plus haut depuis trois ans.

Seul le mois de juin a marqué un léger repli, avec 8,168 milliards de m³ produits (−0,4 % sur un an), la première baisse annuelle de 2026. La production est repartie à la hausse en juillet, à 8,612 milliards de m³, contre 8,377 milliards un an plus tôt (+3 %).

Le record mensuel reste celui de mars 2023, avec 13,18 milliards de m³. Janvier 2026 s’en est rapproché, avec 10,437 milliards de m³.

Une consommation qui progresse presque deux fois plus vite

La demande intérieure augmente à un rythme nettement supérieur à celui de la production. Entre janvier et juillet 2026, l’Algérie a consommé 33,149 milliards de m³ de gaz, contre 30,942 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 7 %. Le marché national absorbe ainsi environ 53 % du gaz produit.

Juillet a marqué la plus forte accélération : la consommation a atteint 4,657 milliards de m³ ce mois-là, en hausse de 12,6 % sur un an. Au premier semestre, elle avait déjà progressé de 6,3 %, à 28,49 milliards de m³.

La production d’électricité tire surtout cette demande, en particulier pendant les pics de chaleur de l’été. Le parc électrique algérien repose en effet presque entièrement sur des centrales alimentées au gaz naturel.

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Un été de records pour le réseau électrique

La hausse de la consommation de gaz suit celle de la demande électrique. Le mercredi 19 août 2026, à 14 h 30, la demande nationale a atteint un pic historique de 21 828 MW, selon un communiqué du ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables. Sonelgaz-Transport électricité et opérateur système (STOS), la filiale de Sonelgaz chargée du transport de l’électricité et de la gestion du système, a enregistré ce pic, le cinquième record de l’été.

Le réseau a ainsi franchi un palier de 1 200 MW par rapport au record de 2025, établi à 20 628 MW, soit une hausse d’environ 5,8 % en un an. Les records se sont enchaînés tout au long de l’été :

12 juillet : 21 176 MW

13 juillet : 21 378 MW

17 août : 21 650 MW

18 août : 21 727 MW

19 août : 21 828 MW

Le ministère attribue ces pics à la vague de chaleur et au taux d’humidité élevé relevés dans plusieurs wilayas. La climatisation pèse fortement sur la demande pendant les heures les plus chaudes, et donc sur les volumes de gaz brûlés dans les centrales. Sonelgaz, qui avait ajouté plus de 1 850 MW de capacités avant l’été, anticipait une pointe pouvant atteindre 22 150 MW en cas de températures exceptionnelles.

Exportations : les gazoducs résistent, le GNL recule

La hausse de la demande intérieure intervient alors que les exportations ont fléchi en juillet. Selon les données de la JODI, l’Algérie a exporté 3,764 milliards de m³ de gaz ce mois-là, contre 3,971 milliards en juillet 2025, soit un recul d’environ 5 %.

Ce repli masque deux évolutions opposées. Les livraisons par gazoduc, qui constituent l’essentiel des exportations algériennes, ont progressé de 2,938 à 3,184 milliards de m³ (+8,4 %). La baisse vient donc du gaz naturel liquéfié (GNL), dont les expéditions sont tombées à 0,580 milliard de m³, contre 1,032 milliard un an plus tôt. Selon l’unité de recherche de la plateforme spécialisée Attaqa, qui suit les cargaisons, c’est l’un des trois plus bas niveaux mensuels depuis au moins 2013.

Ce recul mensuel ne remet pas en cause le bilan du semestre. Entre janvier et juin, les exportations totales ont progressé de 2,4 %, à 23,97 milliards de m³, malgré un recul de 6,5 % des volumes de GNL lié en partie à des opérations de maintenance. Il serait donc hâtif de tirer une tendance annuelle du seul mois de juillet. L’enjeu reste important pour les clients européens de l’Algérie, dont certains, comme le groupe polonais ORLEN, se tournent vers Alger pour leurs cargaisons de pétrole brut afin de sécuriser leurs approvisionnements.

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Solaire et sobriété : les pistes pour libérer du gaz

Pour réduire la part du gaz dans la production d’électricité et préserver des volumes à l’exportation, l’Algérie mise sur le solaire. Deux centrales de 200 MW chacune, à Tendla (El Meghaier) et à El Ghrous (Biskra), ont rejoint le réseau en avril 2026 avant leur inauguration officielle le 18 mai. Elles ouvrent la première phase du programme national de 3 200 MW, dont les dernières centrales doivent être livrées d’ici fin 2027. Selon le ministère de l’Énergie, ces capacités permettront d’économiser plus de 4 milliards de m³ de gaz par an.

Les autorités misent aussi sur la maîtrise de la demande. Le ministre de l’Énergie a récemment présenté plusieurs mesures contre le gaspillage du gaz naturel, destinées à limiter la progression de la consommation.

Ces données restent provisoires. Les séries de la JODI peuvent être révisées d’un mois à l’autre, et les bilans officiels de Sonatrach ou du ministère peuvent présenter des écarts. Mieux vaut donc lire ces chiffres comme des indicateurs de tendance, en attendant les bilans annuels officiels.

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