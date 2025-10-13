GAZ : l’Algérie détrône les USA et reprend la tête du marché espagnol

Après plusieurs mois de rivalité énergétique, l’Algérie a retrouvé son trône sur le marché espagnol du gaz. Selon les données publiées par la société espagnole Enagás, le pays a fourni plus d’un tiers des importations de gaz de l’Espagne en septembre 2025, devançant largement les États-Unis. Un retour en force qui confirme la solidité du partenariat énergétique entre Alger et Madrid.

L’Algérie s’est imposée comme le principal fournisseur de gaz de l’Espagne en septembre 2025. Avec 37,2 % des importations totales, soit 10,24 térawattheures (TWh) de gaz naturel. C’est une légère hausse par rapport au mois d’août, où les livraisons algériennes avaient atteint 10,09 TWh.

De son côté, les États-Unis ont enregistré une nette baisse, tombant à 7,45 TWh. Ce qui représente 27 % des importations espagnoles, contre 10,58 TWh en août. Cette contraction a ouvert la voie au retour de l’Algérie en tête du classement, confirmant la place stratégique du gazoduc Medgaz reliant directement les deux pays.

Gaz algérien : l’Algérie reprend la tête des exportations vers l’Espagne en septembre 2025

Derrière l’Algérie et les États-Unis, le Nigeria a connu une progression remarquable, grimpant à 11 % des importations, soit 3,02 TWh, contre seulement 1,86 TWh en août. Autre fait notable, l’Angola a réintégré la liste des principaux exportateurs, avec 2,14 TWh (7,8 %), après un mois d’interruption.

En revanche, la Russie poursuit son recul sur le marché espagnol. Avec seulement 1,12 TWh en septembre, soit 4,1 % des importations. À titre de comparaison, elle en exportait près de 3,37 TWh à la même période de 2024.

La France conserve sa sixième position, avec 1,10 TWh (4 %), provenant uniquement de gaz naturel acheminé par pipeline.

L’arrivée de nouveaux acteurs dans le paysage énergétique

Parmi les surprises de ce classement, l’Égypte fait son entrée dans le top des fournisseurs de gaz de l’Espagne en 2025. Elle se hisse à la septième place avec 1,03 TWh, soit 3,7 % des volumes importés.

Trinité-et-Tobago figure également dans le tableau, à la huitième position (0,85 TWh – 3,1 %), suivie du Portugal avec 0,55 TWh (2 %).

En revanche, aucune cargaison n’a été reçue en septembre du Qatar, du Pérou, de la Norvège, du Congo ou du Cameroun, selon les chiffres d’Enagás consultés par Europa Presse.

La France et la péninsule ibérique en retrait

Sur la période janvier-septembre 2025, la France reste un fournisseur secondaire. Représentant 2,4 % des importations espagnoles (6,53 TWh), contre 14,04 TWh sur la même période de 2024. Le Portugal, lui, recule également à 2 %, avec 5,61 TWh, tandis que le Pérou chute à 5,44 TWh, n’ayant expédié aucune cargaison durant les mois d’août et septembre.

Quant au Qatar, longtemps parmi les acteurs majeurs, il tombe à 1,8 % des parts (4,87 TWh). Sans aucun envoi enregistré en septembre 2025.

Ce retour de l’Algérie en tête du marché espagnol du gaz traduit une stabilisation de ses livraisons et une meilleure compétitivité de ses exportations face au gaz naturel liquéfié américain. En s’appuyant sur des infrastructures fiables comme le Medgaz, Alger consolide son rôle de partenaire énergétique de référence pour l’Espagne et, plus largement, pour l’Europe du Sud.