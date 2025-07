Gaz : L’Algérie dépasse les USA et s’impose comme le premier fournisseur de l’Espagne

L’Algérie a consolidé sa position de premier fournisseur de gaz naturel de l’Espagne au cours du premier semestre 2025, détrônant ainsi les États-Unis, dont les exportations ont connu une baisse notable en juin.

Selon le bulletin mensuel d’Enagás, la société espagnole en charge des infrastructures de transport et de stockage de gaz, les importations espagnoles de gaz algérien ont atteint environ 12 040 GWh en juin. Cette quantité a été acheminée via le gazoduc Medgaz (7 890 GWh) et les méthaniers de gaz naturel liquéfié (GNL) (4 150 GWh).

Ainsi, l’Algérie représente à elle seule 43,6% du total des importations espagnoles de gaz pour le mois de juin, renforçant sa position de premier fournisseur et confirmant la stabilité et l’efficacité de ses infrastructures d’exportation, qu’il s’agisse des gazoducs ou du transport maritime, selon la même source.

En revanche, les exportations de gaz américain vers l’Espagne ont chuté de 55% par rapport aux mois précédents, atteignant seulement 4 133 GWh en juin, soit 15% du total des importations espagnoles.

Cette baisse est attribuée aux tensions commerciales croissantes entre Washington et Bruxelles, dans le contexte de la « guerre des droits de douane » menée par le président américain Donald Trump, qui a eu un impact négatif sur les exportations vers les marchés européens.

Domination algérienne sur le marché gazier espagnol en 2025

Grâce à cette avancée, l’Algérie est désormais le plus grand fournisseur de gaz de l’Espagne sur une base annuelle, avec une part de marché estimée à 32,5%, devançant les États-Unis (13,8%) et la Russie (11,8%, soit 3 268 GWh en juin).

Par ailleurs, les données d’Enagás révèlent que les stocks souterrains de gaz en Espagne ont atteint un taux de remplissage de 75% au 10 juillet, dépassant la moyenne européenne de 61%. La capacité des installations de regazéification du GNL a également atteint près de 60%.

Les exportations de gaz espagnol ont enregistré une croissance de 22,4% par rapport à l’année dernière, atteignant 23,7 TWh. La demande intérieure a augmenté de 21,7% en juillet, principalement en raison de l’augmentation de la consommation des centrales électriques, face à la hausse des températures et à la baisse de la production d’énergies renouvelables. En revanche, la consommation des ménages et des industries a diminué de 4,7%, s’établissant à 15 709 GWh.

Algérie – Espagne : Un partenariat énergétique historique et stratégique

L’Algérie et l’Espagne sont liées par une relation énergétique solide remontant au début des années 1990 avec la mise en service du gazoduc Enrico Mattei (anciennement connu sous le nom de gazoduc Maghreb-Europe, actuellement hors service).

Cette relation a été renforcée par la création du gazoduc direct Medgaz entre les deux pays en 2011, ce qui a permis d’assurer des approvisionnements stables et à long terme, faisant de l’Algérie un partenaire stratégique pour la sécurité énergétique espagnole.