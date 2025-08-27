GAZ : l’Algérie dans le cercle des 10 plus grandes réserves mondiales en 2025

Avec 4,5 trillions de m³ de réserves, l’Algérie consolide sa place de leader africain et acteur incontournable sur la scène énergétique mondiale.

En 2025, le pays défend haut la main son rang parmi les géants du gaz naturel, une position stratégique qui renforce sa stature internationale.

En février 2025, selon Bloomberg (via TAdviser – Global Gas Production), l’Algérie occupait la 11ᵉ place mondiale, juste derrière le Venezuela. Quelques mois plus tard, les classements la hissent dans le top 10 mondial, confirmant l’importance stratégique de ses réserves.

Russie, Iran et Qatar : le trio de tête des réserves de gaz naturel

Les classements s’accordent sur la domination absolue de la Russie, de l’Iran et du Qatar. Leurs réserves cumulées dépassent la moitié des volumes mondiaux connus.

Russie : 47 800 km³ Iran : 33 900 km³ Qatar : 23 800 km³

Ces trois nations verrouillent durablement le sommet du palmarès énergétique mondial.

Gaz naturel : un classement mondial qui évolue, mais qui consacre l’Algérie

En février 2025, le tableau établi par Bloomberg/TAdviser plaçait l’Algérie au 11ᵉ rang, derrière :

Arabie saoudite : 15 910 km³

États-Unis : 13 167 km³

Turkménistan : 11 326 km³

Chine : 6 654 km³

Émirats arabes unis : 6 088 km³

Nigeria : 5 748 km³

Venezuela : 5 663 km³

Algérie : 4 502 km³

Plus récemment, certains cassements ajustent la hiérarchie et replacent l’Algérie dans le top 10, devant le Venezuela, avec 4,5 trillions de m³.

L’Algérie, pilier énergétique africain et méditerranéen

Par ailleurs, l’Algérie reste la première puissance gazière d’Afrique du Nord et l’un des premiers fournisseurs mondiaux. Ses réserves de 4,5 trillions de m³ en font un partenaire stratégique pour l’Europe et un acteur influent dans le bassin méditerranéen.

Ce rang n’est pas anodin, il symbolise la continuité d’une politique énergétique qui mise sur le gaz naturel comme levier de puissance économique et outil d’équilibre géopolitique.

Dans un contexte où la demande mondiale de gaz explose et où les rivalités géopolitiques se cristallisent autour des ressources, l’Algérie peut s’appuyer sur cet atout stratégique. En somme, malgré la concurrence et les recomptages, l’Algérie conserve son rang parmi les géants de l’énergie.