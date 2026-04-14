Gaz et Pétrole : l’Algérie en passe de devenir le fournisseur stratégique de ce pays arabe

Le ministre d’État, ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, s’est entretenu par visioconférence avec son homologue jordanien, Saleh Al-Kharabsheh. Au cœur des échanges : l’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) et le renforcement du partenariat stratégique entre les deux nations.

Selon un communiqué officiel du ministère, les deux ministres ont passé en revue l’état des relations bilatérales dans le secteur des hydrocarbures. L’objectif affiché est d’insuffler une nouvelle dynamique aux échanges commerciaux et consolider les synergies entre les entreprises pétrolières et gazières des deux pays.

Coopération énergétique : Vers un approvisionnement de la Jordanie en GNL algérien

Les discussions ont porté sur plusieurs axes stratégiques, notamment :

L’exportation de ressources : Le pétrole brut, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le gaz naturel liquéfié (GNL) sont au centre des futurs accords.

sont au centre des futurs accords. La logistique : L’examen des mécanismes d’approvisionnement et le développement de chaînes logistiques performantes pour acheminer ces ressources vers la Jordanie.

L’analyse du marché : Un échange de vues sur les fluctuations du marché international de l’énergie et les défis communs aux deux pays.

🟢 A LIRE AUSSI : Le pétrole arabe profite des tensions géopolitiques : Le brut algérien franchit la barre des 100$

Le GNL algérien : Une expansion qui dépasse les frontières européennes

À l’issue de cette rencontre qualifiée de « fructueuse », le ministre jordanien de l’Énergie et des Ressources minérales a réitéré la volonté d’Amman d’intensifier la coordination économique avec Alger et de bénéficier de l’expertise algérienne dans le domaine énergétique.

Cette offensive diplomatique s’inscrit dans une stratégie globale de déploiement de l’énergie algérienne. Si le GNL algérien jouit déjà d’une position dominante sur le marché européen — portée par une demande en constante hausse — il suscite désormais l’intérêt bien au-delà de la Méditerranée.

🟢 A LIRE AUSSI : 4 milliards de m³ de gaz en renfort : l’Algérie sort l »Espagne du rouge face au blocage d »Ormuz

Outre le dossier jordanien, l’Algérie multiplie les contacts à l’échelle mondiale. Selon plusieurs rapports spécialisés, des nations asiatiques, à l’instar du Vietnam, ont manifesté leur intérêt pour l’achat de pétrole et de gaz liquéfié algérien, confirmant ainsi le statut de l’Algérie comme acteur incontournable de la sécurité énergétique internationale.