Gaz – Décarbonisation : Sonatrach et ENI concluent deux accords

Le 23 janvier dernier, à l’occasion de la visite de la 1re ministre italienne, Giorgia Meloni, en Algérie, le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, et le DG d’ENI, Claudio Desclazi, ont signé deux accords en vertu desquels les deux sociétés entreprendront une série de projets communs couvrant la sécurité et la transition énergétique ainsi que la décarbonisation et la réduction des émissions.

Le dimanche et lundi 23 et 24 janvier 2023, la Première ministre de l’Italie, Giorgia Meloni, a effectué une visite de travail et d’amitié en Algérie. Et lors de sa rencontre avec le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, il a beaucoup été question de la coopération entre les deux pays (l’Algérie et l’Italie) dans le domaine de l’énergie.

Dans ce contexte, la compagnie pétrolière nationale Sonatrach a conclu deux protocoles stratégiques avec le géant mondial de l’énergie, l’italien ENI. Ces accords, signés par le P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar, et le DG d’ENI, Claudio Desclazi, en présence du Président Abdelmadjid Tebboune, et de la 1re ministre Giorgia Meloni, portent sur l’augmentation des approvisionnements en gaz algérien de l’Italie, la transition énergétique et la décarbonation.

Quel est l’objet du partenariat Sonatrach – ENI ?

Le premier protocole qui vise à définir les meilleures options pour accroître les exportations d’énergie de l’Algérie vers l’Europe, repose sur quatre axes, indique le communiqué de Sonatrach :

L’augmentation de la capacité actuelle de transport de gaz ;

la réalisation d’un nouveau gazoduc pour transporter du gaz naturel, de l’hydrogène et de l’ammoniac bleu et vert ;

l’installation d’un câble électrique sous-marin ;

l’extension de la capacité de liquéfaction du gaz naturel.

Quant au deuxième protocole, il a pour objet l’identification des technologies susceptibles de permettre à l’Algérie de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de façon optimale.

De son côté, Claudio Descalzi, PDG d’ENI, a commenté : « Ces accords témoignent de notre engagement (celui d’ENI, ndlr) à assurer la sécurité d’approvisionnement de l’Italie tout en poursuivant nos objectifs de décarbonisation. Le partenariat entre l’Italie et l’Algérie se renforce aujourd’hui et le rôle clé de l’Algérie comme l’un des principaux fournisseurs d’énergie de l’Europe se confirme ».

Selon les termes de ces accords, Sonatrach et ENI mèneront conjointement des projets d’énergie renouvelable, d’hydrogène vert, de capture et de stockage du dioxyde de carbone afin d’augmenter les capacités de production d’électricité de l’Algérie tout en assurant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de méthane.

En outre, les deux entreprises coopéreront pour maximiser les exportations d’énergie de l’Algérie vers l’Europe sevrée du gaz russe. Un partenariat gagnant-gagnant pour notre pays puisqu’il permettra de stimuler la croissance du PIB de l’Algérie, une des conditions essentielles de son projet d’adhérer aux BRICS.