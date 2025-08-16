Gaz de schiste : l’Algérie finalise ses discussions avec les géants américains Chevron et Exxon

L’Algérie s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure dans le développement de son secteur énergétique. Selon Samir Bekhti, président de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), les discussions menées depuis plusieurs années avec les deux géants américains Chevron et ExxonMobil sont désormais « bien avancées ». Interrogé par l’agence Bloomberg, il a précisé que les aspects techniques avaient été pratiquement finalisés et qu’il ne restait plus que la partie commerciale à conclure avant la signature officielle.

L’annonce intervient alors que l’Algérie se prépare à entamer l’exploration de ses vastes réserves de gaz de schiste, estimées à près de 20.000 milliards de m³. Une ressource stratégique qui, si elle est exploitée, pourrait considérablement renforcer le poids énergétique du pays à l’échelle mondiale. Samir Bekhti n’a toutefois pas fixé de calendrier précis pour la finalisation des contrats, mais l’intérêt manifeste des majors américaines témoigne d’une dynamique en cours.

Partenariats stratégiques pour le gaz algérien

L’Algérie, qui produit actuellement un peu plus de 100 milliards de m³ de gaz par an, s’est fixée un objectif ambitieux : atteindre 200 milliards de m³ d’ici 2030. Cette montée en puissance vise à répondre à une demande intérieure en forte croissance tout en consolidant son rôle de fournisseur stratégique pour l’Europe, particulièrement en quête de sécuriser ses approvisionnements après la crise énergétique mondiale.

La visite, fin juin à Alger, de hauts responsables de Chevron et ExxonMobil, reçus par le président Abdelmadjid Tebboune, illustre l’importance que les deux parties accordent à ce partenariat. Pour l’Algérie, il s’agit de diversifier ses partenariats et de bénéficier du savoir-faire technologique américain, notamment dans le domaine de l’exploration des gisements non conventionnels. Pour Chevron et Exxon, l’Algérie représente une opportunité rare, compte tenu de ses immenses réserves et de sa proximité géographique avec l’Europe, un marché énergivore et stratégique.

Objectif 2030 : Doubler la production de gaz

Si les accords se concrétisent, ils marqueront un tournant pour le secteur des hydrocarbures en Algérie. L’intégration de ces deux acteurs majeurs pourrait accélérer la modernisation des infrastructures, favoriser le transfert de technologies et attirer davantage d’investissements étrangers.

Dans un contexte mondial marqué par la compétition énergétique, l’Algérie entend ainsi consolider sa place parmi les grands exportateurs de gaz, tout en garantissant sa sécurité énergétique nationale.

