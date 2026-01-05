Gaz : ces deux pays sont les plus gros clients de l’Algérie en 2025

L’Algérie a terminé l’année 2025 en affirmant une fois de plus son rôle central sur le marché gazier européen. Dans un contexte où la scène énergétique méditerranéenne se redessine, avec l’arrivée de nouveaux fournisseurs en quête de parts de marché, l’Algérie s’impose comme un pilier incontournable, notamment pour l’Espagne et l’Italie, ses deux principales plateformes d’exportation vers le Vieux Continent.

Alors que l’Europe renforce sa diversification énergétique, l’Algérie maintient une position dominante. D’après les données provisoires 2025 de la société espagnole Enagas, relayées par Europa Press, le pays nord-africain a été le principal fournisseur de gaz naturel pour l’Espagne, dépassant les États-Unis et reléguant les importations russes à un niveau historiquement bas. Malgré une légère baisse des volumes exportés par rapport à 2024, la Sonatrach reste le fournisseur clé, représentant environ 35 % des importations espagnoles.

Cette position stratégique reflète non seulement la capacité de l’Algérie à répondre à la demande croissante en gaz naturel pour la production électrique (qui a bondi de 33,3 % à 99,6 TWh) mais aussi sa maîtrise d’un réseau d’infrastructures performant et de proximité géographique avec l’Europe.

Gaz naturel : l’Algérie reste l’allié stratégique de l’Espagne et de l’Italie

Les usines de gazéification espagnoles ont reçu en 2025 du gaz naturel provenant de 16 sources différentes. Une diversification qui renforce l’Espagne comme point d’entrée majeur pour le GNL en Europe. Au sein de cette mosaïque d’approvisionnement, l’Algérie demeure le principal acteur, suivie par les États-Unis, tandis que les flux russes ont chuté de 44 %.

Pour l’Italie, la dynamique est similaire. L’Algérie consolide sa position de premier fournisseur grâce au gazoduc Transmed. Qui alimente le réseau italien en gaz sec et en GNL. L’accord de coopération énergétique signé entre Alger et Rome en 2023 a permis à l’Algérie de récupérer sa place de leader sur le marché italien. Confirmant sa capacité à exploiter ses atouts géographiques et logistiques pour sécuriser et élargir ses clients européens.

La tendance pour 2026 confirme cette orientation stratégique. Le groupe public algérien accueillera un nouvel acteur dans son portefeuille client européen, le fournisseur allemand VNG AG, dont le contrat d’approvisionnement devrait entrer en vigueur cette année.

Stratégie gazière : comment l’Algérie consolide sa place en Europe face aux nouveaux concurrents

Face à l’entrée de nouveaux fournisseurs sur le marché européen, l’Algérie mise sur sa double force. Infrastructures modernes et position géographique stratégique.

Ces atouts permettent à Sonatrach non seulement de maintenir sa prédominance sur les marchés traditionnels. Mais aussi d’élargir sa base de clients en Europe. Garantissant ainsi une source fiable et continue de gaz pour le Vieux Continent.

Cette stratégie illustre la capacité de l’Algérie à conjuguer stabilité et flexibilité dans un environnement énergétique en mutation. Tout en renforçant son rôle d’acteur clé de la sécurité énergétique européenne.