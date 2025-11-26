Gaz : ce que le ministère de l’Intérieur demande à tous les foyers algériens

Alors que l’hiver s’installe progressivement sur l’ensemble du territoire algérien, la vigilance devient indispensable. Ces derniers jours, les services de la Protection civile ont enregistré plusieurs victimes liées à une mauvaise utilisation des appareils à gaz, soulignant l’importance cruciale de respecter les mesures de sécurité domestique.

Dans ce contexte, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de la Réforme de l’Administration rappelle avec insistance l’urgence de contrôler régulièrement les installations et d’équiper son logement d’un détecteur de monoxyde de carbone, véritable allié pour prévenir les drames.

Détecteur de monoxyde de carbone : des accidents liés à un usage imprudent des appareils à gaz

Selon le communiqué officiel, les incidents observés récemment sont principalement dus à :

Une ventilation insuffisante dans les pièces équipées d’appareils à gaz.

Une absence de contrôle régulier de la flamme et des conduites d’évacuation des gaz brûlés.

Le non-respect des normes de sécurité concernant les équipements et les tuyauteries de raccordement.

La Protection civile insiste sur le fait que ces négligences, même minimes, peuvent avoir des conséquences fatales. Les victimes enregistrées ces derniers jours témoignent du risque réel que représente le monoxyde de carbone, souvent qualifié de « tueur silencieux ».

La prévention passe par le contrôle et la détection : les recommandations du ministère de l’Intérieur

Face à ces risques, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales recommande à tous les foyers algériens :

De vérifier régulièrement tous les appareils à gaz. D’assurer un entretien rigoureux des conduits et des systèmes de ventilation. D’installer un détecteur de monoxyde de carbone dans chaque logement.

Ce dispositif de détection constitue un outil efficace d’alerte précoce, capable de sauver des vies en signalant la présence de gaz avant que la situation ne devienne critique.

Avec la baisse des températures et l’usage intensif des appareils de chauffage, chaque citoyen est appelé à adopter des gestes simples mais vitaux pour prévenir les accidents domestiques liés au gaz.

Le contrôle régulier des installations et la présence d’un détecteur de monoxyde de carbone restent les moyens les plus sûrs pour protéger sa famille et sa maison.

