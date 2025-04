GAZ ALGÉRIEN : un bond de production inédit depuis 2023 !

En janvier 2025, la production de gaz naturel en Algérie a bondi de 539 millions de mètres cubes sur un an. Atteignant son plus haut niveau depuis mars 2023. Cette progression marque une reprise notable après une année 2024 en retrait. Soutenue par une consommation stable et une volonté de renforcer les exportations.

Selon les données recueillies par la plateforme énergétique JODI, la production algérienne de gaz naturel a grimpé à 9,75 milliards de mètres cubes en janvier 2025. Contre 9,21 milliards de mètres cubes durant le même mois de l’année précédente. Sur un mois, la hausse est également notable avec un surplus de 276 millions de mètres cubes par rapport à décembre 2024.

Cette progression intervient après une année 2024 marquée par un recul de la production annuelle. Passée de 105,24 milliards de mètres cubes en 2023 à 98,41 milliards de mètres cubes. La relance observée en ce début d’année pourrait marquer un tournant dans la stratégie énergétique du pays.

Pour maintenir cette dynamique, Sonatrach, le mastodonte du secteur pétrolier et gazier algérien, mise sur l’installation d’une nouvelle station de compression de gaz dans la région de Guerd El-Nous, un site clé pour la production nationale. Cette unité devra permettre de maintenir la pression des réservoirs et d’optimiser l’extraction du gaz.

Composée de 17 champs gaziers, dont le champ de Hamra, cette zone joue un rôle crucial dans l’approvisionnement du pays. Elle constitue, après Hassi R’mel, le deuxième pôle gazier d’Algérie.

L’augmentation de la production devrait favoriser les exportations, notamment sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL). Pourtant, les exportations de GNL algérien ont chuté en janvier 2025 à 509 millions de mètres cubes, contre 1,4 milliard de mètres cubes un an auparavant. Ce recul s’explique en partie par les travaux de maintenance effectués sur les infrastructures d’Arzew et de Skikda.

Cependant, les expéditions de gaz par gazoduc ont, elles, enregistré une hausse marquée. Atteignant 3,07 milliards de mètres cubes, contre 2,47 milliards de mètres cubes en janvier 2024.

En février 2025, les exportations de GNL ont légèrement progressé sur un mois. Atteignant 0,68 million de tonnes (soit 925 millions de mètres cubes), bien qu’elles restent en recul sur un an.

Parmi les principaux clients de l’Algérie en février 2025, la Turquie s’est imposée comme le premier importateur de gaz algérien. Absorbant plus de 50 % des exportations avec 0,35 million de tonnes. La France et l’Italie suivent avec respectivement 0,30 million de tonnes et 0,03 million de tonnes.

Avec ces chiffres en hausse, l’Algérie semble amorcer une phase de redressement de sa production de gaz. L’enjeu pour le pays sera de maintenir ce rythme tout en s’assurant d’une gestion optimale des infrastructures et d’un développement soutenu des capacités d’exportation.

