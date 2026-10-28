Gaz algérien : la Tchéquie sort le grand jeu avec ses avions L-39 Skyfox et ses tramways Škoda

La République tchèque s’apprête à franchir un cap stratégique dans ses relations économiques avec l’Algérie. Selon l’agence de presse tchèque, Prague devrait doubler ses importations de gaz naturel en provenance du territoire algérien pour atteindre environ 400 millions de mètres cubes, contre 200 millions actuellement, à la suite d’une promesse de principe accordée par le président Abdelmadjid Tebboune.

Selon la même source, cette montée en puissance des approvisionnements s’inscrit dans une volonté affirmée de diversification énergétique. Le vice-Premier ministre tchèque, Karel Havlíček, a souligné depuis Alger que l’accroissement des volumes importés offre une sécurité accrue pour les ménages tchèques tout en renforçant le levier négociateur de Prague face au marché.

L’accord gazier initial, formalisé en octobre 2024 entre la société tchèque ČEZ et le groupe Sonatrach, emprunte les canalisations transitant par la Tunisie et l’Italie. Selon la même source, la République tchèque considère l’Algérie comme un partenaire à long terme dont la hausse des capacités d’exportation profitera directement à l’Europe dans les années à venir.

Un partenariat industriel d’envergure : Défense, transports et machinisme

Au-delà du volet énergétique, les discussions bilatérales menées lors du Forum d’affaires tchéco-algérien ont ouvert la voie à de vastes projets industriels et militaires.

Sur le plan de la défense et de l’aéronautique, le Premier ministre Andrej Babiš et son vice-Premier ministre ont évoqué la fourniture potentielle de 12 à 24 avions d’entraînement et d’attaque subsoniques L-39 Skyfox, conçus par le constructeur Aero Vodochody, selon l’agence de presse tchèque.

Ce nouveau vecteur aérien viendrait moderniser la flotte de l’armée de l’air algérienne, qui exploite déjà 40 appareils L-39 Albatros de génération précédente.

Dans le secteur du machinisme agricole, les deux parties ont abordé un projet de coproduction de tracteurs sur le sol algérien, selon la même source. Ce partenariat reposerait sur le transfert de savoir-faire technique et la fourniture d’une part importante de pièces détachées par les industriels tchèques.

En matière de transports urbains, le groupe Škoda Transportation manifeste un intérêt direct pour la fourniture de rames de tramway destinées aux réseaux algériens, et des rencontres ciblées entre délégations ont été planifiées pour concrétiser cette coentreprise, précise encore l’agence de presse tchèque.

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Vers une alliance euro-africaine renouvelée

S’exprimant à l’ouverture du forum économique à Alger, le Premier ministre Andrej Babiš a rappelé le rôle prépondérant de l’Algérie sur le continent.

Selon la même agence, le chef du gouvernement tchèque a affirmé que l’Afrique joue un rôle croissant pour l’Union européenne et qu’il est de l’intérêt direct de son pays de renforcer ses liens avec un acteur régional majeur.

« L’Algérie est l’un de nos principaux partenaires en Afrique du Nord et en Méditerranée. Nous la considérons comme un partenaire stratégique, jouant un rôle clé dans le rapprochement entre l’Europe et l’Afrique », a déclaré M. Babiš.

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Accompagné d’une délégation patronale représentative — couvrant les secteurs de l’énergie, de la défense, de la santé, des transports et de l’agriculture —, le Premier ministre tchèque a inscrit cette dynamique dans la continuité historique des échanges universitaires et industriels entre Prague et Alger.