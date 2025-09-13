GASTECH 2025 – Milan : SONATRACH renforce ses alliances avec les géants mondiaux de l’énergie

À l’issue de l’événement Gastech 2025 à Milan, la compagnie nationale algérienne, Sonatrach, a consolidé sa position sur la scène énergétique mondiale. Une délégation de haut niveau, menée par le PDG Rachid Hachichi, a mené une série de rencontres stratégiques, renforçant des partenariats existants et explorant de nouvelles avenues de collaboration.

Sonatrach renforce ses liens et explore de nouvelles opportunités à Gastech 2025

C’est dans une ambiance d’échanges fructueux que les travaux de la conférence et exposition Gastech 2025 se sont achevés hier à Milan. La présence remarquée d’une importante délégation de la compagnie algérienne Sonatrach, dirigée par son PDG, Rachid Hachichi, a marqué l’événement. Le troisième jour a été particulièrement dense, jalonné de réunions cruciales avec des acteurs majeurs de l’industrie.

Le PDG Hachichi a notamment fait le point avec une délégation de la société américaine Chevron, menée par John Cook, vice-président du développement commercial. Leurs discussions ont porté sur l’avancement des pourparlers concernant le développement des ressources pétrolières dans les bassins d’Ahnet et de Berkine, un suivi direct du protocole d’accord signé en juin 2024.

Les échanges avec la compagnie japonaise Itochu ont également été mis en avant, soulignant la collaboration continue dans le domaine du transport de gaz naturel liquéfié. Par ailleurs, des perspectives de projets conjoints ont été explorées avec Ahmed El-Hoshy, directeur exécutif de l’entreprise d’engrais « OCI Global ».

Sonatrach a également regardé vers l’avenir en rencontrant Halfdan Millang, PDG de l’institution norvégienne « ICA-Finance », avec qui les discussions ont porté sur d’éventuels partenariats dans le financement de projets énergétiques à faibles émissions de carbone.

Le PDG se penche sur les filiales et les projets en cours

Au-delà des négociations, Rachid Hachichi a saisi l’occasion de sa présence à Milan pour se rapprocher du terrain. Il a ainsi rendu visite aux filiales locales de Sonatrach, Mariconsult et TransMed, respectivement chargées de la maintenance des systèmes de transport de gaz et de l’exploitation commerciale.

Une visite couronnée par l’installation officielle de Rachid Zerdani en tant qu’administrateur délégué de ces deux entités.

Une étape importante a également été la rencontre avec les représentants de la société italienne Saipem. La délégation a pu visiter le bureau dédié à l’ingénierie du projet intégré de phosphate, soulignant la solidité de la collaboration entre les deux entreprises.

Des partenariats renforcés avec les géants de l’énergie

La présence de Sonatrach à Gastech 2025 a été l’occasion de réaffirmer la vigueur de ses partenariats. Des rencontres avec des responsables de l’italien Eni et de l’américain ExxonMobil ont mis en lumière l’avancement des projets et négociations en cours.

Par ailleurs, des discussions ont eu lieu avec des entreprises de renom comme Occidental Petroleum Corporation (Oxy), Technimont et Baker Hughes, afin de suivre le progrès de projets existants et de discuter des futures perspectives de coopération. Les échanges avec d’autres sociétés internationales, telles que Otis, JGC, Chiyoda et Solar Turbines, ont également souligné l’ouverture de Sonatrach à de nouvelles collaborations.

Cette participation active à Gastech 2025 confirme la stratégie de Sonatrach de consolider ses partenariats et d’en créer de nouveaux, réaffirmant ainsi sa place de choix parmi les grandes compagnies mondiales.