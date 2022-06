Gassama, Infantino et Collina: quand Belmadi affiche son grand désarroi

Malgré le lourd dossier introduit auprès de la Fifa contre l’arbitre Bakary Gassama, la FAF a été déboutée. Djamel Belmadi est furieux contre l’instance internationale, Gianni Infantino et Pierluigi Collina en particulier.

Après l’élimination de la sélection nationale pour la prochaine coupe du monde, la fédération algérienne de football a formulé un recours à la Fifa contre l’arbitrage scandaleux de Bakary Gassama. Un recours suivi par un dossier en béton, introduit au niveau de la commission d’arbitrage de l’instance internationale.

Après avoir étudié le dossier algérien, le verdict était tombé au début du mois de mai dernier. La Fifa n’a finalement pas donné gain de cause à la FAF. Pis encore, cette dernière a été destinatrice d’une correspondance jugée «flou», que tous les Algériens avaient du mal à comprendre.

Le désarroi de Belmadi

Djamel Belmadi a été interrogé par un journaliste à l’issue d’une séance d’entraînement avant le match amical face à l’Iran à propos du dossier introduit par la FAF au niveau de la Fifa contre l’arbitre gambien Bakary Gassama. Le sélectionneur national n’a pas caché d’exprimer son grand désarroi contre le président de l’instance international Gianni Infantino et le président de la commission d’arbitrage Pierluigi Collina.

«Je dis et je le redis, on a introduit un dossier lourd…très lourd. Un rapport de dix pages que j’ai vu de mes propres yeux, bien détaillé avec des preuves à l’appui. Monsieur Collina nous envoie quelques lignes en nous disant tout simplement que l’erreur est humaine…pour ça, on n’a pas besoin de lui ». A-t-il exprimé sa grande colère envers la Fifa.

Le sélectionneur national ne s’arrête pas. En effet, il ajoute : «Je n’ai plus confiance en tous ces gens. Ils sont, sois disant, au service du football mondial. Mais, visiblement, ce n’est pas le cas ».

Déboutée, la FAF a tenté une autre voie légale, à savoir saisir le TAS de Lausanne. Mais elle n’a pas pu saisir la structure suisse, conformément aux statuts de la Fifa. Le fameux match Algérie-Cameroun ne sera pas rejoué et l’arbitre gambien Bakary Gassama n’écopera d’aucune sanction. Bien au contraire, ce dernier a été choisi par la commission d’arbitrage de la Fifa pour officier les matchs de la prochaine coupe du monde au Qatar.