Gaspillage de pain : 10 millions de baguettes jetées chaque jour !

Le gaspillage devient une culture en Algérie. Le pain est l’exemple le plus flagrant de ce manque de civisme. Cet aliment essentiel et fondamental dans l’alimentation du citoyen, est devenu le symbole même du gaspillage et de l’inculture du consommateur Algérien.

C’est le président de la fédération Nationale des Boulangers, Youcef Guelfat, qui s’est insurgé contre le gaspillage, aujourd’hui, au cours d’une journée d’étude, à l’École Nationale de l’Administration, consacrée à la rationalisation de la consommation chez le citoyen Algérien.

10 millions de baguettes gaspillées

Le président de la fédération Nationale des Boulangers, Youcef Guelfat a déclaré, pendant son intervention au cours de cette journée d’étude, que l’Algérie produit quotidiennement plus de 50 millions de baguettes de pain, et que plus de 20 % de cette production, soit 10 millions de baguettes, est jetée chaque jour dans les décharges publiques en tant que déchet ménager. Le président de la fédération des boulangers a ajouté que ces ce pain gaspillé est récupéré pour être utilisé dans l’alimentation du bétail.

Le constat est dressé donc par Youcef Gueltaf. 10 millions de baguettes, dont la production est par ailleurs subventionnée par l’état Algérien, sont jetées chaque jour comme des déchets ménagers pour être ensuite consommées par le bétail. Pour le président de la fédération des boulangers, les raisons d’un tel comportement sont à chercher du côté du « civisme du citoyen », comme cela a été rapporté par le média arabophone Al Bilad.

Toujours selon Youcef Guelfat, durant les 4 premiers mois de l’année 2020, qui ont coïncidé avec le premier confinement sanitaire en Algérie, plus de 5 tonnes de pain ont été jetées au niveau des décharges publiques. Pour le président de la confédération, la qualité du pain est également à blâmer, car elle pousse le citoyen au gaspillage. Le pain consommé par le citoyen Algérien serait, selon M. Gueltaf, « loin d’être sain », vu que les boulangers utilisent majoritairement la farine blanche.