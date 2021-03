Gaspillage Alimentaire : un rapport de l’ONU épingle l’Algérie

Dans son tout dernier rapport pour l’environnement, l’Organisation des Nations Unies, l’ONU, avait cité l’Algérie. Le rapport de l’ONU indique que l’Algérie, et ce parmi plusieurs pays à travers le monde, devrait se pencher sur le l’affaire du gaspillage alimentaire, qui constituerait, d’après ce rapport un sérieux problème.

En effet, c’est dans son dernier rapport pour l’environnement que les Nations Unis ont indiqué que l’Algérie figurait parmi les pays ou le gaspillage alimentaire est devenu un sérieux problème. Le rapport de l’organisation onusienne, avait précisé que les déchets alimentaires ménagers en Algérie avait atteint un niveau inquiétant, comme cela est rapporté par nos confrères du quotidien Liberté.

Gros taux de gaspillage alimentaire enregistré en Algérie

Selon ce rapport, concernant l’environnement, l’Algérie avait enregistré pendant l’année 2020, plus de 3 918 529 tonnes de déchets alimentaires ménagers, ce qui avait interpellé l’Organisation des Nations Unis. Ce chiffre voudrait dire que chaque Algérien produit à lui seul 91 kg de déchets alimentaire chaque année.

Ce rapport indique également qu’au niveau mondial, plus d’un milliard de tonnes de déchets sont jetées chaque année, ce qui constitue un véritable défi au niveau de la gestion des déchets à une échelle internationale. Parmi ce milliard de tonnes, Il est précisé que 931 millions sont de la nourriture, dont presque 4 millions de tonnes sont produites par l’Algérie.

Le rapport Indique également que 569 millions de tonnes de déchets alimentaires, sur les 931 totales, proviennent des ménages, tandis que le reste provient du secteur de la restauration et de celui de la distribution, respectivement responsables de 244 millions et de 118 millions de tonnes de déchets alimentaires par an, à travers le monde.

Toujours selon le rapport de l’ONU, la moyenne mondiale d’aliments jetés par les ménages, est de 74 kg par an. Cela veut voudrait dire que la moyenne du citoyen Algérien, qui est, rappelons le, de 91 kg/an, est nettement supérieure, ce qui explique le fait que le pays soit cité dans ce rapport onusien.