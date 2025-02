Gaspillage alimentaire et surconsommation durant le mois Ramadan : les autorités réagissent

À l’approche du mois sacré de Ramadan, les organisations de protection des consommateurs ont lancé une série de campagnes de sensibilisation à travers plusieurs wilayas du pays. Cette initiative, renouvelée chaque année, vise à encourager une consommation plus rationnelle des produits alimentaires les plus demandés et à lutter contre le gaspillage excessif, qui a connu une hausse significative ces dernières années.

Dans ce cadre, le responsable de la commission médiatique de l’organisation « Himayatec » a révélé au journal que l’organisation a mis en place un programme collaboratif avec le ministère concerné. Les autorités ont organisé plusieurs réunions à l’échelle nationale afin de préparer le marché pour le mois de Ramadan.

Parmi les mesures adoptées, l’ouverture de marchés de proximité vise à garantir un approvisionnement suffisant en produits de première nécessité, contribuant ainsi à la lutte contre la spéculation et à la stabilisation des prix. Selon le responsable, ces marchés offrent aux consommateurs des produits à des tarifs compétitifs, réduisant ainsi la pression sur le marché traditionnel et préservant le pouvoir d’achat des citoyens.

Ramadan 2025 : sensibilisation à une consommation responsable

Au-delà de la régulation des prix et de l’approvisionnement, ces marchés jouent également un rôle pédagogique. À travers des campagnes sur le terrain et via les médias, les organisations de protection des consommateurs incitent les citoyens à adopter un mode de consommation plus responsable.

Les autorités mettent l’accent sur l’achat en quantités nécessaires et l’évitement du gaspillage alimentaire. La responsable a souligné que, bien que le Ramadan soit un mois de spiritualité et de solidarité, il se caractérise aussi par une surconsommation excessive, notamment en produits alimentaires. Cette tendance engendre non seulement des pertes économiques, mais aussi des conséquences néfastes sur la santé publique, avec une recrudescence des problèmes tels que l’obésité et les troubles digestifs.

Face à ces défis, il appelle à une mobilisation collective impliquant aussi bien les producteurs que les consommateurs afin de soutenir ces initiatives. Adopter une consommation mesurée et éviter les achats impulsifs permettrait de garantir une meilleure distribution des produits sur le marché, d’éviter les pénuries et de réduire le gaspillage.

Ainsi, ces campagnes de sensibilisation et ces marchés de proximité s’inscrivent dans une dynamique visant à concilier bien-être économique et responsabilité sociale durant cette période de forte consommation.