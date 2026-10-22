Ils jettent des produits alimentaires pour créer la pénurie ? La justice ouvre une enquête

Le procureur général près de la cour d’Alger a ordonné ce jeudi l’ouverture d’enquêtes immédiates, urgentes et approfondies. Elles portent sur des vidéos qui circulent et montrent des individus, à bord de camions, en train de jeter des denrées alimentaires et des légumes pour spéculer sur les prix.

Plusieurs corps de sécurité mèneront ces enquêtes. Le pôle national de lutte contre la criminalité organisée les supervisera.

Identifier tous les responsables, quel que soit leur statut

Les enquêtes doivent identifier toute personne ayant participé à ces actes ou les ayant encouragés. Le parquet précise que cela vaut quelle que soit sa qualité ou sa position.

Elles doivent aussi mettre au jour les réseaux de spéculation et les ramifications derrière ces pratiques. Les enquêteurs suivront les circuits des marchandises ainsi que les réseaux de stockage et de distribution.

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Des poursuites au maximum de la loi

Les personnes impliquées seront présentées aux juridictions compétentes. Le parquet annonce des poursuites dans toute la mesure permise par la loi.

Il affirme que la loi s’appliquera fermement et sans exception à toute personne dont l’implication sera établie. Il appelle les citoyens à la vigilance et à la responsabilité, et les invite aussi à signaler toute pratique similaire.

Une atteinte à la sécurité alimentaire selon le parquet

Le parquet qualifie ces faits d’atteinte directe au pain quotidien du citoyen. Il y voit aussi une atteinte à la sécurité alimentaire de la société et à l’ordre public économique.

Il refuse d’y voir un comportement isolé ou passager. Selon lui, la gravité s’accroît lorsque ces actes apparaissent organisés, coordonnés et répétés. Cela révélerait l’existence de groupes criminels qui provoquent délibérément des crises, visant à nuire au pouvoir d’achat des citoyens.

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Cette décision intervient après le Conseil des ministres du 18 octobre. Le président Tebboune y avait ordonné plusieurs mesures de contrôle des prix. Le parquet n’a pas précisé le lieu ni la date des faits filmés. Il n’a pas non plus indiqué de nombre de personnes visées.

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