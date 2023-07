Gaspillage alimentaire choquant : la viande de l’Aïd jetée à la poubelle par des familles démunies

L’Aïd el-Adha est une occasion joyeuse célébrée par les musulmans du monde entier. En Algérie, cette fête revêt une importance particulière, car elle offre l’opportunité aux familles démunies de participer également en recevant de la viande gratuitement.

Cependant, une tendance troublante a été observée récemment : au lieu de consommer cette viande offerte, certaines familles la jettent à la poubelle, invoquant des superstitions et des croyances en sorcellerie. Ce phénomène de gaspillage alimentaire choque de nombreux citoyens et soulève des questions sur la sensibilisation et l’éducation.

Des familles pauvres jettent la viande qui leur est offerte pour l’Aïd el-Adha à la poubelle

Chaque année, des organisations caritatives et des bienfaiteurs particuliers s’efforcent de distribuer de la viande à des familles démunies dans le cadre de l’Aïd el-Adha. Cependant, dernièrement, des rapports font état d’une tendance troublante : après avoir reçu ces dons de viande, certaines familles choisissent de les jeter directement à la poubelle par crainte de sorcellerie.

« Regardez ce qui a été jeté, c’est de la viande fraiche de l’Aïd el-Adha » explique avec consternation un citoyen, pointant un carton plein de morceaux de viande emballés dans une déchetterie.

Ce gaspillage alimentaire est alarmant, surtout lorsqu’on considère le nombre de personnes qui n’arrivent pas à se permettre un kilo de viande actuellement pour cause de l’inflation.

À LIRE AUSSI : Services de nettoyage de « Douara » et de « Bouzellouf » payants : la nouvelle tendance ?

Les raisons invoquées par ces familles pour justifier leur acte de gaspillage sont liées à des croyances profondément enracinées dans la superstition et la peur de la sorcellerie. Certaines personnes croient que la viande offerte peut être ensorcelée et utilisée pour causer du tort à ceux qui la consomment.

Bien que ces croyances puissent sembler irrationnelles pour certains, elles sont ancrées dans la culture et les traditions de certains.

Des kilos de viande intacte retrouvés dans les bennes à ordure après l’Aïd el-Adha

La découverte de la viande intacte dans les bennes à ordure est un spectacle choquant qui laisse de nombreux citoyens sans voix. Cette situation met en évidence la nécessité d’une action immédiate pour remédier à ce problème.

Il est impératif que des mesures soient prises pour sensibiliser davantage les familles démunies sur l’importance de ne pas gaspiller de la nourriture précieuse, en particulier lorsqu’elle est offerte par charité. « Si vous n’avez pas besoin de cette aumône, il suffit de le dire à la personne qui veut vous l’offrir, c’est mieux que de la jeter », s’indigne un citoyen.

À LIRE AUSSI : Aïd al-Adha 2023 : baisse des prix conséquente quelques jours avant la célébration

Cependant, il est essentiel de souligner que l’éducation et la sensibilisation sont des moyens essentiels de lutter contre ces croyances superstitieuses. De leur côté, les autorités locales et les organisations caritatives (notamment le Croissant Rouge algérien) continuent d’informer et de sensibiliser les familles démunies sur les dangers du gaspillage alimentaire et pour dissiper les malentendus entourant la viande de l’Aïd el-Adha.