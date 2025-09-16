Gares routières en Algérie : SOGRAL annonce d’importants changements pour la rentrée 2025

La Société d’exploitation des gares routières d’Algérie (SOGRAL) a annoncé, lundi, une série de mesures destinées à accompagner la rentrée sociale 2025-2026.

L’entreprise publique a détaillé, dans un communiqué, le renforcement des dessertes de transport de voyageurs à travers le pays, l’ouverture de nouvelles gares et le lancement de plusieurs services numériques pour simplifier les déplacements.

Ces initiatives s’inscrivent, selon SOGRAL, dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

Intensification des dessertes de transport

Pour répondre à la demande croissante en cette période de reprise des activités, les programmes de dessertes inter-wilayas ont été adaptés et intensifiés. SOGRAL a indiqué que ce travail s’effectue en coordination avec les directions des transports au niveau national. Permettant de mieux couvrir les besoins des citoyens.

De nouvelles infrastructures viennent également soutenir cet effort. À l’image de la gare routière de Guelma, récemment ouverte et dotée de services modernes destinés à améliorer le confort des voyageurs.

SOGRAL : réservation et paiement en ligne

La numérisation figure au cœur de la stratégie de SOGRAL. L’entreprise a généralisé les services numériques de réservation et de consultation des horaires dans 57 gares routières. Les voyageurs peuvent désormais acquérir leurs billets en ligne. Mais aussi acheter à distance des titres de transport pour leurs proches.

Le paiement électronique a également été renforcé avec l’installation de 131 distributeurs automatiques. Ainsi que l’augmentation du nombre de guichets dédiés à la vente de billets électroniques.

Applications et services connectés

SOGRAL mise sur le numérique pour fluidifier la mobilité urbaine et interurbaine. L’entreprise a rappelé le lancement officiel de l’application « TAXI SAFE », qui permet de commander un taxi agréé.

Elle a aussi introduit la possibilité d’acheter des billets aller-retour depuis la gare de départ. Ou encore via le service mobile « WIMPAY », accessible par téléphone.

Accueil renforcé dans les gares routières

Pour améliorer l’expérience des usagers, SOGRAL a augmenté ses effectifs dédiés à l’exploitation, au commerce, à la sécurité et à la prévention. Le nombre de consignes à bagages a été élargi afin de faciliter les déplacements des voyageurs, notamment en milieu urbain.

Par ailleurs, les galeries commerciales et espaces extérieurs des gares sont désormais ouverts aux commerçants et artisans pour proposer articles scolaires, vêtements et produits divers, utiles en ce début d’année sociale.

Bus étudiants : soutien aux étudiants et à la formation

Dans le cadre de la rentrée universitaire, des quais et espaces de stationnement ont été réservés aux bus de transport des étudiants. L’objectif affiché est d’assurer des trajets sûrs et confortables vers les campus.

SOGRAL a aussi mis à disposition des centres de formation professionnelle les espaces internes et externes de ses gares. Et ce pour sensibiliser les jeunes aux filières et spécialités disponibles, et les accompagner dans leurs démarches d’inscription.

En somme, avec ces mesures, SOGRAL entend répondre aux impératifs de la rentrée sociale tout en poursuivant sa transformation numérique. De l’ouverture de nouvelles gares à la généralisation des services en ligne, l’entreprise veut offrir aux citoyens un transport plus accessible, mieux organisé et adapté aux besoins des différentes catégories d’usagers.