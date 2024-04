GARDEN CITY souffle ses 3 bougies et invite le cinéma TMV à la fête

Le Centre Commercial GARDEN CITY à Cheraga souffle ses 3 bougies ! Pour marquer l’occasion, un nouveau complexe cinématographique TMV a été inauguré, offrant aux cinéphiles algériens une expérience cinématographique moderne et immersive.

Depuis son ouverture en 2021, GARDEN CITY s’est imposé comme une destination incontournable pour le shopping, les loisirs et la culture. Avec ses 80 enseignes commerciales, ses 30 restaurants et ses nombreuses activités de loisirs, le centre attire chaque jour entre 18 000 et 25 000 visiteurs.

TMV débarque à GARDEN CITY : Une nouvelle ère pour le cinéma algérien !

L’arrivée du complexe cinématographique TMV marque un tournant important pour le cinéma algérien. Doté de salles ultramodernes et équipées des dernières technologies, ce nouveau lieu de culture offre une expérience cinématographique exceptionnelle aux spectateurs.

Implantés au cœur de la région Ouest de la capitale, GARDEN CITY et TMV Cinéma ne se contentent pas d’offrir une expérience shopping et cinématographique de qualité. Ils s’affirment comme des acteurs engagés dans la vie de la communauté locale, générant plus de 1 600 emplois directs et contribuant à l’animation du territoire.

En cette année d’anniversaire, les deux établissements invitent chaleureusement tous les Algériens à venir découvrir leurs nouveautés et à participer aux nombreuses animations festives organisées pour l’occasion.