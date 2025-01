Garde Républicaine : Tahar Ayad nommé commandant par intérim, succédant à Ben Ali Ben Ali

Le Général d’Armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, Saïd Chanegriha a présidé aujourd’hui, au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d’installation du général Tahar Ayad en tant que commandant par intérim de la Garde républicaine, succédant ainsi au Général d’Armée Ben Ali Ben Ali.

Dans un communiqué du ministère de la Défense nationale, le général Chanegriha a exhorté les membres de la Garde républicaine à travailler “sous son autorité, de suivre ses ordres et d’exécuter ses instructions, dans l’intérêt du service, en application des règlements militaires et des lois de la République, et en faisant montre de fidélité aux sacrifices de nos vaillants chouhada et aux valeurs de notre glorieuse Révolution« .

Il a également félicité le général Ayad pour sa nomination et a salué le parcours exemplaire du général Ben Ali Ben Ali au service de l’Algérie.

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha préside la cérémonie d’installation du nouveau Commandant de la Garde Républicaine par intérim

Le général Chanegriha a souligné l’importance que la haute direction accorde à la Garde républicaine, en mettant l’accent sur le développement de ses capacités pour en faire une force d’élite.

Il a déclaré : « Nous avons toujours œuvré à garantir une prise en charge effective et qualitative de la ressource humaine que nous considérons comme un pilier indispensable pour tout effort d’évolution et de développement réussi».

Il a également appelé les membres de la Garde républicaine » à faire preuve de prudence et de vigilance et à intensifier l’effort de préparation au combat conformément aux plans établis afin de faire face à toutes les menaces dans notre espace régional et les menaces induites par les mutations géopolitiques prévalant dans le monde« .

Le général Chanegriha a insisté sur la nécessité de maintenir un haut niveau de préparation opérationnelle et d’effectuer un entraînement rigoureux selon les directives prévues pour 2024-2025.