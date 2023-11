« Garantir la prise en charge des victimes des catastrophes naturelles », ordonne Tebboune

Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce dimanche 26 novembre 2023, une réunion du Conseil des ministres ou il a donné des ordres afin de trouver des mécanismes juridiques garantissant la prises en charge des victimes des catastrophes naturelles.

Concernant l’évaluation de l’opération d’indemnisation des marins-pêcheurs sinistrés suite aux intempéries survenus dans la wilaya de Tipaza, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l’Etat n’abandonnera pas ses enfants dont les biens ont été détruits dans des circonstances de force majeure engendrées par des catastrophes naturelles, et que la dimension de solidarité de l’Etat demeurait un principe constant.

Après avoir évoqué le règlement de ce dossier, le Président Tebboune a ordonné de trouver les mécanismes juridiques nécessaires pour garantir la prise en charge de ces cas à l’avenir, notamment à travers les compagnies d’assurance et les instances chargées de superviser ces activités artisanales.

A LIRE AUSSI : Directives de Tebboune pour l’ouverture du capital de 2 banques publiques

Qu’en est-il du projet de loi régissant les activités minières ?

Par ailleurs, pour ce qui est du projet de loi régissant les activités minières, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les mines figuraient parmi les secteurs stratégiques de l’Algérie, enjoignant au Gouvernement de surseoir à l’approbation du projet de loi afin de l’enrichir davantage et associer les spécialistes et experts en prévision de l’ouverture de cette activité à l’opérateur algérien, d’autant que le pays connait une dynamique dans le nouveau tissu industriel et est en mesure d’exploiter cette richesse et d’augmenter sa rentabilité dans le cadre du processus du développement national.

Pour conclure, le Conseil des ministres a approuvé des décrets portant nominations et fins de fonction dans des fonctions et des postes supérieurs de l’Etat.