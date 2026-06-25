Gara Djebilet en vitrine : la Russie séduite par le potentiel minier algérien

Gara Djebilet, Oued Amizour, le phosphate intégré… ces noms résonnent désormais jusqu’à Moscou. Ce jeudi, le ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, s’est entretenu avec son homologue russe des Ressources naturelles et de l’Environnement, Alexander Kozlov, dans la capitale russe. Au menu, la consolidation d’une coopération minière qui prend une dimension de plus en plus stratégique entre les deux pays.

Cette visite intervient à l’approche de la 13e session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Les discussions se sont déroulées en présence de l’ambassadeur d’Algérie en Russie, de son homologue russe en Algérie, du président de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), Samir Bekhti, et du président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Amine Remini.

Les terres rares et minerais critiques au cœur des discussions

Les deux ministres ont dressé un état des lieux de la coopération bilatérale dans le secteur minier, avant d’évoquer les perspectives de partenariat entre entreprises algériennes et russes sur l’ensemble de la chaîne de valeur (recherche, exploration, exploitation, transformation, valorisation).

À LIRE AUSSI : Vers une nouvelle ère pour la construction automobile : Fiat Algérie à la manœuvre !

Un point a particulièrement retenu l’attention. Les minerais stratégiques et critiques, ainsi que les terres rares. Leur demande mondiale explose avec l’essor des technologies avancées et des énergies renouvelables. Ce qui en fait un enjeu économique majeur pour les années à venir.

Les deux parties ont aussi abordé le développement durable et les normes environnementales applicables aux activités minières. Dans l’optique d’une exploitation responsable des ressources naturelles. Selon le communiqué du ministère, les deux ministres ont salué «la solidité des relations algéro-russes». Et «la volonté commune de renforcer le partenariat économique et d’investissement, notamment dans les secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée».

Trois projets miniers structurants présentés aux investisseurs russes

Mohamed Arkab a détaillé devant son homologue la stratégie algérienne pour le secteur minier, et les réformes engagées pour améliorer le climat d’investissement. Nouveau cadre juridique, développement des infrastructures géologiques, renforcement des programmes de recherche et de prospection, mise à disposition de données géologiques aux investisseurs selon les normes internationales.

À LIRE AUSSI : Secteur de l’acier : Ce géant indien prépare une offensive industrielle d’envergure en Algérie

Trois projets ont été présentés comme des priorités nationales :

Le projet intégré de transfert du phosphate ; Le projet d’exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet ; Le projet d’exploitation du zinc et du plomb de Oued Amizour.

Ces chantiers doivent soutenir l’industrialisation du pays, fournir des matières premières aux industries manufacturières, réduire la facture des importations et créer des emplois, en particulier dans les régions intérieures et le Sud algérien.

Le ministre a invité les entreprises russes à investir et à nouer des partenariats fondés sur l’intérêt mutuel, le transfert technologique, la localisation industrielle et la formation des ressources humaines, en s’appuyant sur l’expérience russe dans ces domaines.

Une réponse favorable de Moscou

Alexander Kozlov a exprimé «l’intérêt de son pays au renforcement de la coopération dans le domaine minier». Saluant «les grandes potentialités dont recèle le secteur minier algérien et les réformes visant à le développer». Il a réaffirmé la disponibilité des entreprises russes spécialisées à élargir leur présence en Algérie. Et à contribuer aux projets de recherche, de prospection, d’exploitation et de transformation des ressources minérales.

À LIRE AUSSI : Industrie algérienne : plusieurs filières atteignent désormais l’autosuffisance totale

Enfin, ctte rencontre prolonge la déclaration de partenariat stratégique approfondi signée entre les deux pays lors de la visite officielle d’Abdelmadjid Tebboune en Russie, en juin 2023. La 13e session de la Commission intergouvernementale mixte devrait approfondir davantage cette coopération.