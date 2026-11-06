Prouesse médicale en Algérie : un jeune de 23 ans échappe à la mort suite à de graves complications

Un jeune homme de 23 ans, atteint de diabète, a été sauvé grâce à une prise en charge médicale et chirurgicale particulièrement complexe à l’établissement public hospitalier de Ksar El Boukhari, dans la wilaya de Médéa. Admis dans un état critique en raison d’une gangrène de Fournier, le patient a subi plusieurs interventions successives pendant trois semaines.

Les équipes médicales de l’établissement public hospitalier (EPH) de Ksar El Boukhari, dans la wilaya de Médéa, ont réussi une intervention particulièrement délicate en sauvant un jeune homme de 23 ans, atteint de diabète. Le patient souffrait d’une gangrène de Fournier qui avait gravement compromis son état de santé.

Selon les informations communiquées par la direction de l’établissement, cette infection grave et rapidement évolutive avait touché l’appareil urinaire et génital du patient, avant de s’étendre à la région de la cuisse. Son évolution représentait une menace directe pour son pronostic vital.

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Une infection grave accompagnée de plusieurs complications

La situation du patient était d’autant plus préoccupante qu’elle s’accompagnait de plusieurs complications médicales majeures. Les médecins ont notamment constaté un sepsis sévère, une acidocétose diabétique ainsi qu’une insuffisance rénale aiguë.

Face à cette situation d’urgence, une prise en charge multidisciplinaire et des interventions chirurgicales répétées ont été nécessaires pour maîtriser la progression de l’infection et préserver la vie du jeune homme.

La prise en charge chirurgicale a été dirigée par le Dr Abdelhak Yahiaoui, spécialiste en chirurgie urologique à l’établissement hospitalier.

Le protocole a notamment consisté à retirer largement les tissus nécrosés et à pratiquer des incisions chirurgicales destinées à réduire la pression et à limiter la propagation de l’infection au niveau de la cuisse et de la région inguinale gauche.

Les interventions se sont poursuivies à un rythme soutenu, avec une opération environ toutes les 48 heures, pendant trois semaines. Cette succession d’actes chirurgicaux avait pour objectif de contrôler l’évolution rapide de la gangrène et d’éviter de nouvelles complications.

Le patient retrouve progressivement un état de santé stable

Les efforts des équipes médicales ont permis d’obtenir une amélioration progressive et significative de l’état de santé du patient.

Le traitement a permis de rétablir les fonctions rénales du patient et de corriger son acidocétose diabétique. Les équipes médicales ont également stabilisé ses paramètres biologiques et maîtrisé le sepsis sévère.

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Les médecins ont par ailleurs réussi à préserver l’appareil urinaire et génital du jeune homme.

Après trois semaines de soins et d’interventions chirurgicales successives, le patient a pu quitter le service de chirurgie dans un état de santé stable.

Il doit désormais poursuivre sa prise en charge au sein du service de chirurgie plastique et réparatrice, afin de procéder à la reconstruction de l’aspect externe de l’appareil génital et de compléter son parcours de soins.

Cette intervention constitue une réussite médicale notable pour l’établissement hospitalier de Ksar El Boukhari. Elle met en lumière les capacités des compétences médicales locales, notamment lorsque la rapidité d’intervention et la coordination entre les différentes spécialités permettent de faire face à des situations particulièrement complexes.