20 armes blanches et psychotropes saisis : la police met fin à la terreur d’un gang à Zéralda

Douze personnes soupçonnées d’appartenir à une bande de quartier ont été interpellées à Zéralda, dans la périphérie ouest d’Alger. L’opération, menée au cours de la semaine écoulée par la brigade de police judiciaire de la circonscription administrative, s’est accompagnée de la saisie d’un important lot d’armes blanches prohibées et de produits stupéfiants. Les mis en cause ont depuis été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Chéraga.

Une bande de quartier qui terrorisait les cités de Zéralda

Tout commence par des signalements de riverains. Plusieurs habitants alertent les services de sécurité sur les agissements d’un groupe installé dans différentes cités de la localité. Les plaintes évoquent un double commerce : la vente de drogue et de psychotropes d’un côté, les agressions contre les passants de l’autre.

Les policiers décrivent un climat d’intimidation installé dans le voisinage. Les suspects circulaient armés, lames apparentes, et n’hésitaient pas à s’en prendre physiquement aux citoyens.

Après vérification des renseignements, les enquêteurs se sont déplacés sur les lieux. L’intervention a permis d’identifier puis d’appréhender l’ensemble du groupe, soit douze mis en cause.

À LIRE AUSSI : Trafic de drogue : 69 kg de cocaïne cachés dans un camion frigorifique

Armes blanches, psychotropes et argent liquide dans le butin saisi

Le matériel récupéré lors des fouilles donne la mesure de l’activité du groupe. Les policiers ont mis la main sur vingt armes blanches de types et de dimensions variés, toutes interdites par la loi. S’y ajoutent deux fusils destinés à la pêche sous-marine et trois fusées de détresse, un équipement détourné de son usage et devenu courant dans ce genre d’affaires.

Le volet financier intéresse particulièrement les enquêteurs. Une somme de 887 000 dinars a été saisie, présentée comme le produit de la vente de stupéfiants. Les agents ont également récupéré 306 comprimés psychotropes prêts à être écoulés dans les quartiers.

La justice saisie du dossier des douze suspects de Zéralda

Un dossier de procédure pénale a été constitué contre les douze interpellés. Ils ont comparu devant le parquet de Chéraga, compétent pour cette partie de la wilaya d’Alger. Les chefs d’inculpation retenus dans ce genre d’affaires vont de l’association de malfaiteurs au port d’arme prohibée, en passant par la détention de produits stupéfiants en vue de la revente.

La police judiciaire multiplie ces interventions ciblées depuis plusieurs mois, avec des opérations parfois spectaculaires. En août dernier, la brigade judiciaire d’Alger avait saisi 8,4 milliards de centimes en démantelant une organisation spécialisée dans les psychotropes.

À Zéralda, les services de sécurité insistent sur le rôle des signalements citoyens. Sans les alertes des habitants, le groupe aurait pu poursuivre ses activités plus longtemps. Un appel à la vigilance qui accompagne désormais chaque communiqué de la DGSN sur le sujet.

À LIRE AUSSI : Vol de véhicules : 18 arrestations et 20 voitures récupérées, dont celles recherchées par Interpol