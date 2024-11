Gala L’Alliance New York 2024 : le Trophée des Arts brille entre les mains de Sofia Boutella

L’actrice algéro-française Sofia Boutella, connue pour ses rôles dans La Momie, Le Cabinet des Curiosités, Kingsman et dernièrement dans Rebel Moon, vient de recevoir le Trophée des Arts 2024, lors du gala de L’Alliance New York.

Avec 550 invités et plus de 2 millions de dollars récoltés, le gala annuel du Trophée des Arts se vaut l’une des plus importantes récoltes de fonds, à caractère non lucratif. Chaque année, le Pilier d’Or est décerné à des personnalités et des célébrités les plus influentes.

L’actrice d’origine algérienne Sofia Boutella reçoit le Trophée des Arts 2024

Connue pour ses remarquables prestations dans plusieurs films à succès français et américains, l’actrice et danseuse d’origine algérienne a reçu le Trophée des Arts 2024, lors du gala de l’Alliance New York, organisé le 11 novembre dernier aux États-Unis d’Amérique.

Avec cette nouvelle distinction, Sofia Bouttela succède à plusieurs noms et stars, notamment Jean Reno, Jane Fonda, Charlotte Gainsbourg, la peintre Françoise Gilot ou encore l’écrivain Marc Lévy, qui ont remporté ce prix lors des éditions précédentes de cet événement.

Selon la présidente de l’Alliance New York, le profil de Sofia Boutella et sa multiculture lui ont permis d’être honorée lors de cette soirée qui a eu lieu à l’hôtel Plaza de New York.

Sofia Boutella met à l’honneur ses origines algériennes

« Ma vie a commencé à Beb Elouad » a raconté Sofia Boutella aux 550 convives de ce gala annuel organisé dans la salle de bal du Plaza à New York. Par ailleurs, l’actrice explique, qu’en Algérie, sa famille « très libérale, intellectuelle et créative » l’a encouragée à être curieuse et libre. Étant encore petite, notamment à l’âge de quatre ans, l’artiste apprend le ballet, une discipline rare alors en Algérie.

Selon Sofia Boutella, le second chapitre de sa carrière commence en France. Elle quitte son pays natal à l’âge de dix ans, avec ses parents. « Partir avait un goût amer, j’ai tant laissé derrière moi et l’ajustement, spécialement à l’école, fut difficile » a-t-elle déclaré à l’occasion de sa distinction. Mais de nouvelles portes s’ouvrent à elle et lui permettent d’apprendre de nouvelles disciplines et de se perfectionner dans le domaine de la danse.

Quant à sa vie d’adulte, celle-ci est marquée par son voyage aux USA et le début d’une carrière éblouissante dans le cinéma.

